PARK Hyatt Jakarta (PHJ) mencatatkan prestasi membanggakan. Hotel bintang enam ini meraih Exquisite Awards 2022 untuk kategori The Best New Luxury Hotel dan KITA Bar yang terletak di PHJ untuk kategori The Best Newcomer Bar.

“Congratulation for winning the awards, Park Hyatt Jakarta! The Best New Luxury Hotel untuk Park Hyatt Jakarta, The Best Newcomer Bar untuk KITA BAR di Park Hyatt Jakarta,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Park Hyatt Jakarta, merupakan persembahan PT MNC Land Tbk (KPIG). Sarat dengan fasilitas internasional, Park Hyatt Jakarta memperkukuh reputasi MNC Land sebagai pengembang properti kelas dunia. “Ini merupakan Park Hyatt ke-46 di dunia. Letaknya sangat strategis di pusat ibu kota Jakarta. Memiliki view yang bagus, bisa melihat indahnya Monumen Nasional,” ujar Hary Tanoesoedibjo beberapa waktu lalu.

Park Hyatt Jakarta menempati 17 lantai teratas dari Park Tower, yang memiliki 37 lantai. “Park Hyatt Jakarta memiliki 220 kamar besar yang elegan. Pilihan F&B yang beragam, dan berbagai fasilitas kelas dunia lainnya,” imbuhnya.

Park Hyatt Jakarta yang mengusung konsep modern luxury dan satu-satunya hotel bintang enam di Ibu Kota mulai beroperasi 08 Juli 2022.

Park Hyatt Jakarta memiliki fasilitas yang sangat memanjakan tamunya. Salah satunya adalah Kita Bar yang meraih penghargaan The Best Newcomer Bar.

Kita Bar, yang berada di lantai 36 Park Hyatt Jakarta mengusung konsep indoor dan outdoor menawarkan kenyamanan dengan view spektakuler. “Kita Bar adalah bar unik dengan konsep indoor dan outdoor yang mempunyai ruang serba guna yang besar, dengan view 360 derajat, termasuk pemandangan ke Monas dan Istana Merdeka,”ujar Hary beberapa waktu lalu. Kita Bar, menyuguhkan kenyamanan bagi siapapun yang datang untuk beragam keperluan, seperti sosialisasi bersama rekan kerja, entertaining client, pesta, nongkrong bersama sahabat sembari menikmati keindahan sunset di Ibu Kota.