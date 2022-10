MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital semakin meningkat dan sangat membantu pelaku ekonomi kreatif (ekraf).

"Kita melihat pertumbuhan ekonomi digital ini terus meningkat secara signifikan, tahun lalu 75 miliar dollar, dan 2025 diprediksi 105 miliar dollar," kata Sandiaga dalam diskusi with Martyn Terpilowski "Recovery of International Tourism to Indonesia" di VOffice Indonesia, Centennial Tower, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022).

Sandiaga melanjutkan, hal tersebut akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Selain itu, dibutuhkan juga teknologi inovasi yang bisa memberikan solusi untuk UMKM-UMKM.

"Teknologi dihadirkan oleh teknologi ini, ternyata sangat bisa untuk meningkatkan peluang usaha dan juga pembukaan cabang berbasis lokasi," ujarnya.

Sandiaga menambahkan, pihaknya melihat adanya teknologi ini menjadi tantangan para UMKM dalam memperluas usahanya.

"tata kelola ekonomi digital yang ditaklukan, saya yakin para UMKM akan mendapatkan manfaatnya dan bisa membuka peluang usaha dan kerja seluas-luasnya," katanya.

