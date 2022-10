MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh ajang Indonesia Modest Fashion Week (IMFW) 2022 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, modest fashion berkembang sangat signifikan baik secara lokal maupun internasional.

"Indonesia Modest Fashion Week 2022 ini kami apresiasi dan dukung penuh, karena penjualan dari modest fashion semakin meningkat," kata Sandiaga saat ditemui MNC Portal di JCC, Kamis (27/10/2022).

BACA JUGA:Sandiaga Uno : Pertumbuhan Ekonomi Digital Terus Meningkat Signifikan

Bahkan, potensi menjadi sangat besar di skala ekspor sangat terbuka. "Dari segi ekspor, kami bisa tingkatkan lagi, karena tahun lalu subsektor fashion modest menjadi penymbang ekspor terbesar dari kategori ekonomi kreatif," tambahnya.

Tak hanya mampu menggerakkan ekonomi bangsa, acara seperti Indonesia Modest Fashion Week ini juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Sebab, banyak pihak yang bakal terlibat di dalamnya, bukan hanya dari sektor fashion tapi juga kuliner dan industri kreatif lainnya.

BACA JUGA:Heboh Pasal Pidana Check-in Hotel, Sandiaga: Jangan Sampai Mengurangi Minat Orang Berwisata

"Dengan hadirnya event seperti ini, kami berterima kasih, karena ini membangkitkan event nasional yang pada akhirnya pemulihan ekonomi Indonesia semakin baik dan kami bisa mitigasi resesi tahun depan," ungkap Menparekraf.

Event Indonesia Modest Fashion Week 2022 diselenggarakan dari 27 hingga 30 Oktober 2022 di Cendrawasih Hall Jakarta Convention Center (JCC).

Baca Juga: 3 Cara Mudah Kirim Uang ke Luar Negeri

Perhelatan IMFW 2022 bertujuan mendukung jenama dan desainer modest fashion untuk saling menghubungkan antarsektor di dunia fashion maupun ekonomi kreatif secara umum, serta menciptakan kolaborasi antarnegara.

"Tema yang kami pilih untuk IMFW 2022 adalah 'In Love with Nature' yang mana diharapkan semakin banyak desainer yang kembali ke alam dan melihat potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia," terang Founder of IMFW Jeny Tjahyawati.

IMFW 2022 diikuti 89 peserta dengan menargetkan 800 pengunjung per hari. Lewat IMFW 2022, diharapkan geliat fashion lokal khusus yang mengedepankan konsep sustainable fashion semakin banyak diapresiasi pencinta fashion.

"Kami berharap, dengan IMFW 2022 yang mengusung tema alam dapat membawa pengaruh baik bagi masyarakat untuk menghormati alam, serta memberikan dampak positif terhadap fashion dunia dalam mencintai alam dengan fashion modest sebagai suatu karya," tambah Jeny.