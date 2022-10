MENGULAS 5 tempat wisata di Jogja atau Yogyakarta dengan vibes ala luar negeri. Yogyakarta memang jadi salah satu daerah tujuan liburan paling populer di kalangan wisatawan.

Ada beragam tempat wisata di Jogja mulai dari yang bertemakan alam, budaya, kekinian, hingga yang mirip dengan luar negeri.

Tempat-tempat wisata dengan rasa luar negeri bisa Anda kunjungi saat liburan. Berikut di antaranya.

1. The World Landmark Merapi Park Jogja

The World Landmark Merapi Park Jogja, memberikan suasana Yogyakarta berbeda tak seperti biasanya. Anda akan merasakan sensasi seperti sedang liburan di Eropa karena terdapat miniatur-miniatur ikon dunia, seperti menara Eiffel, menara Pisa, kincir angin Belanda, dan Big Ben London.

Destinasi wisata satu ini cocok untuk mengajak keluarga, sekaligus mengenalkan kepada buah hati setiap miniatur bangunan yang ada. Lokasinya ada di Jalan Kaliurang km 25, Pakembinangun, Pakem, Kabupaten Sleman.

2. Gereja Gothic Sayidan

Apabila Anda menginginkan suasana liburan ala kastil, bisa datang ke Gereja Gothic Sayidan. Meskipun nama dan bentuk bangunannya mirip gereja, namun ternyata ini adalah rumah yang dihuni oleh seseorang keturunan Tionghoa.

Saking cantik, menarik dan uniknya bahkan seperti berada di luar negeri tak sedikit orang yang berfoto dengan latar belakang bangunan tersebut. Gereja Gothic Sayidan berlokasi di Sayidan, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan.

3. Gumuk Pasir Parangkusumo

Selanjutnya adalah Gumuk Pasir Parangkusumo, atau sering juga disebut Gunung Sahara yang ada di Jogja. Kawasan wisata ini merupakan gundukan pasir yang menarik. Berlokasi di Jalan Pantai Parangkusumo dan pantai Parangtritis Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Tak hanya sekadar melihat pemandangan dan foto-foto saja, Anda juga bisa melakukan olahraga ekstrem yaitu Sandboarding. Di mana masing-masingnya akan dikenai biaya sebesar Rp150.000 - Rp200.000 sekaligus biaya sewa papan selancar.

4. Studio Alam Gamplong

Selanjutnya adalah Studio Alam Gamplong, berlokasi di Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Moyudan, Sleman. Tempat wisata ini akan membuat Anda serasa sedang berada di luar negeri, lho.

Anda bisa berfoto-foto di spot foto yang unik dan instagramable, dan akan membuat hasilnya jadi lebih menarik. Selain seperti berada di Hollywood, nuansa Indonesia di abad 17 akan terasa juga, lho. Terdapat bangunan-bangunan China, banteng Belanda, dan rumah Joglo yang merupakan ikonik properti zaman dulu.

5. Rumah Hobbit Jogja

Desa Hobbiton ternyata ada juga di Yogyakarta, yaitu Rumah Hobbit Jogja berlokasi di Jalan Hutan Pinus, Dusun Nganjir, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

Di tempat wisata ini, Anda akan diingatkan seperti di atmosfer Desa Hobbiton New Zealand yaitu yang menjadi tempat syuting film The Hobbit dan film Lord of the Rings.Semenatar itu untuk tiket masuknya dikenakan Rp10.000 per orang.