APAKAH Anda pecinta film horor? Kalau iya pernahkah Anda terbayangkan untuk mengunjungi lokasi tempat film itu berada? Beberapa film horor di seluruh dunia di setting dengan cerita yang terlihat nyata.

Baik cerita tersebut hanya sebuah fiksi atau memang merupakan kisah nyata, tapi dalam film-film itu juga menampilkan sebuah lokasi seram sebagai pendukung cerita. Tak jarang lokasi itu sengaja dipilih karena rupanya yang menyeramkan, atau memang merupakan tempat berhantu.

Wah kira-kira apa saja ya?

Melansir dari Mirror, berikut adalah daftar tempat lokasi film horor yang benar-benar menyeramkan dan cocok buat momen Halloween.

The Shining

The Shining merupakan sebuah film horor tahun 1980, yang diadaptasi dari novel The Shining, karya Stephen King di tahun 1977. Film ini menceritakan kisah sebuah keluarga yang diganggu makhluk halus saat berada di hotel pada musim dingin. Hantu si kembar Grady, merupakan sosok yang paling ikonik dan fenomenal hingga sekarang.

Nah berlatar belakang sebuah hotel, diduga lokasi itu diambil di Timberline Lodge, Oregon, Amerika Serikat. Tidak seperti di film, tempat itu justru merupakan sebuah hotel populer karena sebagai resor ski. Kegiatan disana meliputi ski, snowboarding, hiking, bersepeda, dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, sebenarnya tempat itu sama sekali tidak seram seperti yang ditunjukkan dalam film. Stephen King terinspirasi untuk menulis The Shining saat menginap di hotel yang berbeda, yaitu hotel Stanley di Colorado, Amerika Serikat.

Beberapa kejadian menyeramkan, seperti mendengar suara piano di malam hari telah dikatakan sendiri oleh tamu yang menginap disana. Bahkan hotel itu juga menawarkan paket tur hantu di malam hari lho! Wah jadi hotel mana yang akan Anda pilih?

The Amityville Horror

Film The Amityville Horror yang tayang pada 1979 ini, konon digarap dari kisah nyata pada peristiwa 112 Ocean Avenue, di Amityville, New York. Selain ceritanya, lokasi aslinya pun dijadikan tempat untuk pembuatan film ini.

Konon rumah itu adalah tempat pembunuhan di tahun 1974, dimana pada waktu itu Ronald Defeo Jr menembak dan membunuh enam anggota keluarganya sendiri. Setahun kemudian, rumah itu ditempati oleh sebuah keluarga kecil, yaitu George dan Kathy Lutz bersama ketiga anak mereka. Tetapi belum sebulan mereka tinggal disana, keanehan mulai mereka rasakan. Mereka mengaku diteror oleh makhluk gaib.

Walaupun banyak orang-orang mengunjungi tempat ini, nyatanya mereka dilarang untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Meski begitu, jika ingin berkunjung Anda bisa berjalan-jalan di sekitar Ocean Avenue sambil melihat-lihat rumah tepi laut.

The Blair Witch Project Jika dilihat dari foto di atas, rumah ini benar-benar sangat menyeramkan bukan? Dinding luarnya ditumbuhi tanaman merambat, dengan pohon-pohon tinggi yang membuat bulu kuduk Anda merinding jika berada disana. Tempat ini diambil menjadi lokasi syuting film The Blair Witch Project yang dirilis pada tahun 1999. Film itu berkisah mengenai tiga orang pemuda yang sedang melakukan kegiatan hiking sambil membuat film dokumenter mengenai legenda Blair Witch. Hutan tempat rumah itu berada, mereka datangi sebagai bagian dari pencarian Blair Witch. Rumah itu berlokasi di sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 200 jiwa, bernama Kota Burkittsville, Amerika Serikat. Sayangnya para pengunjung yang datang tidak diperbolehkan untuk masuk, karena kondisi bangunan itu yang sudah rapuh dimakan usia. The Exorcist Film ini diadaptasi langsung dari novel The Exorcist di tahun 1971. Dalam salah satu adegan filmnya, menampilkan sebuah anak tangga dimana seorang Pastor bernama Damien Karras melompat keluar jendela saat dirasuki hantu. Setelahnya tempat ini menjadi ikonik hingga sekarang. Berlokasi di lingkungan Georgetown Washington DC, di sudut Prospect Street dan 36th Street NW. Hingga kini mereka menjulukinya sebagai 'The Exorcist Stairs' dan sering dikunjungi oleh penggemar film horor dalam tur lokasi ikonik di kota tersebut. Friday the 13th Dalam film ini menampilkan sekelompok remaja yang tengah berkemah di Camp Crystal Lake, dimana tempat seorang pembunuh sadis itu berada. Dalam kisah nyata ternyata Camp Crystal Lake adalah tempat asli. Perkemahan itu terletak di New jersey, Amerika Serikat, dan merupakan tempat milik pribadi Boy Scouts of America, sehingga orang yang berkunjung tidak boleh sembarangan berjalan-jalan di sana. Tapi, Anda bisa mengikuti tur dengan pemandu resmi yang menampilkan lokasi syuting Friday the 13th ini.