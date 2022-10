TERUNGKAP sebuah area terlarang bagi penumpang kapal pesiar terbesar di dunia. Seorang musisi Bryan James menggambarkannya dalam klip singkat di TikTok-nya terkait temuan itu.

Seorang pekerja memberi tahu Bryan tentang area rahasia anggota awak di atas kapal pesiar terbesar di dunia. Kebetulan, Musisi ini tampil di atas Wonder of the Seas, kapal Royal Carribean dan ia telah membagikan beberapa gambaran dari dek bawah tempat-tempat terlarang bagi penumpang.

Dalam klip singkatnya @bryanjames.music yang telah memiliki pengikut sebanyak lebih 670 ribu ini menampakkan toko-toko, kamar tidur di area bawah, lalu area untuk bersosialisasi jauh dari para penumpang yang semuanya telah membayar untuk berada di kapal, melansir The Sun.

Bryan sukses menarik perhatian penonton menghasilkan 7,7 juta kali tayang dan 557,2 ribu menyukai, diperlihatkan olehnya bagaimana gambaran kehidupan di atas kapal.

Sebuah situs paling menarik yang diungkapkan Bryan, 'tempat nongkrong rahasia' yang katanya berada di corong kapal. Ia menjelaskan, jika tempat itu merupakan titik lokasi sempurna untuk pergi di malam hari menikmati matahari terbenam.

“Saya baru menemukan tempat baru kemarin,” kata Bryan.

Bryan menjelaskan tempat tersebut berada di corong kapal dan penampilannya cukup indah berada di atas seraya melihat cantiknya matahari terbenam alias sunset.

Musisi itu menunjukkan sebuah toko kru kepada pengikutnya di TikTok, lalu mengatakan dia mendapat informasi cukup banyak mengenai setiap ruangan yang ada di dek bawah kapal pesiar terbesar di dunia ini.

“Ini adalah toko rahasia di bawah dek yang hanya boleh dikunjungi oleh anggota kru,” ujar Bryan sembari memberikan sedikit gambaran untuk toko rahasia itu.

Toko rahasia tersebut begitu penting bagi para pekerja kapal pesiar selama periode delapan bulan musim pandemi, ketika mereka tidak diizinkan pergi mengunjungi pelabuhan. “Rasanya seperti pagi Natal setiap kali toko mengisi kembali, ada antrean panjang,” kata Bryan. Ia menampilkan area lain yang merupakan kamar tidurnya dan mendapat cukup perhatian dari para penonton. Ia juga memperlihatkan ruangan cukup sempit di mana terdapat satu tempat tidur, televisi, wastafel, dan lemari yang tersedia di dalam kamarnya. Kemudian, kamar tidur mini Bryan juga memiliki kamar mandi kecil yang mengharuskannya untuk menunduk ketika ingin menggunakan pancuran air. Bahkan dirinya harus berbagi kamar mandi dengan kabin lain. BACA JUGA: Serunya Liburan Mewah Naik Kapal Pesiar Sambil Nonton Atraksi Elang Maskot Langkawi BACA JUGA: Bak Film Titanic, Kapal Pesiar Ini Kebanjiran Bikin Penumpang Kalang Kabut (Foto: TikTok/bryanjames.music) Selain itu, Bryan juga memberi tahu seperti apa makanan di kapal pesiar untuk anggota staf dengan penumpang yang sering disuguhi prasmanan mewah. Hal tidak jauh berbeda di bawah dan menurutnya itu sangat bagus. Seringkali, banyak hidangan makanan yang berubah untuk anggota staf, tetapi selalu tersedia salad bar. Bryan pun memamerkan beragam makanan penutup yang ditawarkan di sana. Dia juga menunjukkan pula stasiun krep dan keju, serta daging yang dia dan para pekerja lain dapat menikmatinya saat makan.