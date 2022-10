SUPERSTAR Korea Selatan, Park Jae-Sang alias PSY, sukses menghibur fans di Jakarta dalam acara TikTok for You Stage, Sabtu (29/10/2022).

Selama di Jakarta, musisi yang meraih kejayaan global lewat single Gangnam Style ini tinggal di Park Hyatt Jakarta.

“Ternyata PSY tinggal di Park Hyatt Jakarta (PHJ). Pas ketemu PSY, sekalian foto dan diskusi,” ujar Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Minggu (30/10/2022).

BACA JUGA: Park Hyatt Jakarta Raih Dua Exquisite Awards 2022

Hary mengungkapkan dari diskusi tersebut muncul ide-ide menarik untuk berkolaborasi.

“Tahun depan mudah-mudahan buat konser besar di Lido Music & Arts Center dan mendatangkan PSY dan artis lainnya,” imbuh Hary.

Park Hyatt Jakarta (PHJ) baru saja mencatatkan prestasi membanggakan.

BACA JUGA: The SPA Persembahan Terbaru Park Hyatt Jakarta

Hotel bintang enam ini meraih Exquisite Awards 2022 untuk kategori The Best New Luxury Hotel dan Kita Bar yang terletak di PHJ untuk kategori The Best Newcomer Bar.

(put)