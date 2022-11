AIR New Zealand mengumumkan akan membuka kembali penerbangan langsung ke Bali mulai Mei 2023, setelah tiga tahun vakum. Maskapai nasional Selandia Baru itu terakhir kali terbang ke destinasi Indonesia pada 2019.

Tiket untuk layanan musiman dari 29 Maret hingga 27 Oktober 2023 akan dijual mulai Senin ini, menghindari tingginya permintaan. Mengingat Bali salah satu destinasi favorit wisatawan Selandia Baru.

β€œBali secara teratur tampil sebagai salah satu tujuan pencarian teratas kami, saat ini berada di lima besar, dan kami mengharapkan minat masyarakat New Zealand untuk memesan liburan musim dingin ke Bali lebih besar lagi,” kata Chief Customer and Sales Officer Air New Zealand, Leanne Geraghty seperti dilansir dari Stuff, Senin (31/10/2022).

Saat ini masyarakat New Zealand yang ingin berwisata ke Bali harus singgah atau transit dulu di Australia, karena tidak ada penerbangan langsung.

Namun, pada Mei tahun depan, Air New Zealand akan terbang langsung dari Auckland, kota terbesar di Selanda Baru, menuju Denpasar, Bali maupun sebaliknya.

Air New Zealand dijadwalkan terbang dari Auckland menuju Bali tiga kali seminggu dengan menggunakan pesawat Boeing 787-9 Dreamliner, yakni Rabu, Jumat, dan Minggu siang.

Diperkirakan pesawat akan tiba di Bali pada pukul 16.20 waktu setempat.

Jadwal di atas juga bisa sewaktu-waktu berubah, menurut informasi yang ada selama musim panas berlangsung waktu penerbangan akan disesuaikan setiap satu jam. Untuk penerbangan pulang sendiri akan tersedia pada pukul 17:50 waktu setempat, dan tiba kembali di Auckland sekitar pukul 5:30 pagi. Para pelanggan ekonomi maskapai Air New Zealand, juga tidak perlu khawatir dengan penerbangan yang lumayan panjang ini. Pasalnya mereka akan menerima layanan jarak jauh penuh, seperti makanan selama penerbangan, hiburan, dan bagasi yang terdaftar.