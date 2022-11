MENGULAS pramugari maskapai dengan gaji tertinggi di dunia. Menjadi pramugari bukanlah pekerjaan yang mudah. Tanggung jawab dan risikonya sangat besar. Pekerjaan yang berat membuat beberapa maskapai menggaji pramugari dan pramugara dengan harga tinggi.

Tidak jarang kita melihat pramugari menjalani kehidupan sosial yang tinggi dan glamor. kehidupan tersebut diyakini besarnya pendapatan yang diterima pramugari. Berikut beberapa pramugari maskapai yang memiliki gaji tertinggi di dunia :

Alaska Airlines

Alaska Airlines tampaknya menjadi maskapai dengan bayaran tertinggi di dunia. Rata-rata, Alaska Airlines membayar pramugari US$ 53.000 (Rp828 Juta) per tahun dan gaji tambahan US$ 3.400 (Rp54 juta) per tahun.

United Airlines

United Airlines adalah maskapai penerbangan di Amerika Serikat, ia adalah anak perusahaan utama dari United Continental Holdings. Maskapai ini memiliki gaji tertinggi kedua di dunia. Gaji tahunan rata-rata untuk pramugari maskapai adalah US$ 44.219 (Rp690 juta) per tahun, dengan tambahan gaji US$ 5.200 (Rp81 juta) per tahun.

American Airlines

Maskapai American Airlines menjadi salah satu maskapai terbesar dunia dalam hal penumpang. tak hanya itu maskapai ini menduduki peringkat tiga memberikan gaji tertinggi untuk pramugari.





Maskapai penerbangan Amerika Serikat (AS) ini diketahui rata-rata berpenghasilan sekitar US$43.460 (Rp679 juta) per tahun. Selain itu, tambahan gaji per tahun mencapai US$2.825 (Rp44 juta).

JetBlue

Maskapai asal Amerika ini membayar pramugari/pramugari tertinggi keempat di dunia. JetBlue, maskapai ini diketahui membayar pramugari setiap tahunnya rata-rata US$42.500 (Rp664 juta) rata-rata biaya tahunan dan tambahan gaji mencapai US$2.350 (Rp36 juta) per tahun.

Southwestern Airlines Amerika Serikat tampaknya menjadi rumah yang menguntungkan bagi pramugari. Bagaimana tidak, selain Alaskan Airlines, United Airlines, American Airlines dan JetBlue, Southwest Airlines, yang merupakan maskapai LCC terbesar di dunia dalam hal lalu lintas penumpang, Penumpang yang besar sangat menguntungkan pihak maskapai, tak tanggung-tanggung Southwest Airlines membayar pramugari dengan harga tertinggi kelima di dunia, dengan gaji rata-rata $ 42.000 (Rp656 juta) per tahun dan tambahan gaji US$ 4.800 (Rp74 juta) per tahun. Delta Airlines Masih dari Amerika Serikat, maskapai dengan gaji pramugari tertinggi keenam di dunia adalah Delta Airlines. Maskapai ini diketahui menghasilkan sekitar $ 40.236 (Rp628 juta) per tahun. Menariknya, meskipun gaji tahunan rata-rata lebih rendah dari American Airlines, rata-rata gaji tambahan atau semacam bonus dan komisi untuk pramugari Delta Airlines rata-rata jauh lebih tinggi daripada maskapai lain, mencapai $ 6.400 (Rp99 juta) per tahun.