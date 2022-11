JIKA Anda mencari tempat bersantai dengan kuliner yang lezat, ataupun bersantai menikmati alam sambil menikmati budaya, Selandia Baru memiliki sesuatu yang menarik untuk semua orang lho!.

Nah, berikut ini sejumlah tempat menarik untuk memiliki pengalaman terbaik yang perlu masuk dalam daftar perjalanan Anda, dikutip dari siaran resmi Air New Zealand.

Motueka Saltwater Baths, Nelson Tasman

Objek wisata air ini berusia cukup tua yakni dibangun pada tahun 1930. Ya, kolam ini menjadi infinity pool pertama yang pernah ada di dunia dan cukup populer di sana.

(Foto: Instagram/@danielmurray.nz)

Oparara Arches, West Coast

Dengan trek yang terhampar berkelok sepanjang 2 km (pulang-pergi) melalui hutan-hutan yang asri dan melihat massive limestone arch yang menjadi bagian dari Honeycomb Hill Caves yang merupakan area khusus cagar alam Kahurangi National Park.

Aoraki Mount Cook National Park, Mackenzie

Tempat ini dikenal sebagai salah satu pendakian terbaik di Selandia Baru. Ia juga merupakan rumah bagi langit tergelap di dunia dan menjadi spot yang sempurna untuk menikmati pemandangan bintang-bintang di langit.

Queenstown

Mulai dari aktivitas bungy jumping yang ikonik, jet boating, quad biking, arung jeram, sky diving dan banyak lagi bisa dilakukan di tempat ini. Ibu kota petualangan dunia ini cocok bagi seluruh wisatawan yang suka mencari tantangan.

Hobbiton Movie Set Tours, Waikato

Di sini wisatawan bisa menjelajahi padang rumput Shire yang hijau dan subur sambil menikmati alam dan pemandangan yang sangat indah yang menjadi tempat pembuatan film trilogi 'The Lord of the Rings' dan 'The Hobbit'.

Sekadar diketahui, maskapai Selandia Baru Air New Zealand mengumumkan peluncuran kembali seasonal flight dari Auckland (AKL) ke Bali, Indonesia (DPS) yang berlangsung selama 6 bulan dari 29 Maret hingga 27 Oktober 2023.

(Foto: viator)

Air New Zealand akan mengoperasikan pesawat tipe 787-9 Dreamliner sebanyak tiga kali seminggu pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu sebagai satu-satunya penerbangan non-stop antara Auckland dan Denpasar.

Penjualan tiket dimulai pada 31 Oktober 2022 dengan harga tiket pulang pergi kelas Ekonomi dimulai dari Rp11,7 juta per orang.

General Manager Air New Zealand, untuk kawasan Asia, Jonathan Zhang berujar bahwa dengan semakin banyak warga Indonesia yang memiliki semangat untuk berwisata dan menjelajahi tempat-tempat baru, Selandia Baru merupakan tempat yang indah bagai 'surga' dengan berbagai pilihan destinasi yang cocok untuk semua jenis wisatawan. Tertarik ke Selandia Baru?