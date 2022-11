MELIHAT guest house milik Raja Charles III di Transylvania, Rumania. Charles naik tahta jadi Raja Britania Raya setelah Ratu Elizabeth II tutup usia pada 8 September 2022. Dia merupakan penggemar Transylvania yang dijuluki sebagai kota kelahiran drakula.

Raja Charles sudah membeli rumah di Transylvania dan mengubahnya menjadi wisma untuk dinikmati wisatawan, menurut Reuters.

Melansir dari Travel and Leisure, Kerajaan Inggris membeli dan merestorasi sebuah pondok Saxon abad ke-18 di Desa Viscri, Transylvania setelah Charles pertama kali mengunjungi wilayah itu pada 1998. Ia jatuh cinta pada keindahan daerah tersebut.

Rumah yang secara resmi dikenal sebagai Zalán Guesthouse, tersedia untuk menginap semalam, dengan hasil untuk yayasan amal lokalnya.

Tamu yang memesan dengan harga all-inclusive, akan mencakup pelayanan seperti minuman selamat datang dan makan malam pada saat kedatangan, tur, biaya masuk lokal, transportasi, dan sarapan pada saat keberangkatan.

Penawaran tersebut akan Anda dapatkan dengan merogoh kocek sebesar Rp2.428.000 hingga Rp2.583.000 per orang dan per malamnya. Untuk itu, dari banyaknya keuntungan yang di dapat akan disumbangkan ke yayasan amal setempat.

"Pangeran Wales berharap wismanya akan mendorong lebih banyak orang untuk mengunjungi Transylvania dan, dengan cara ini, mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Hasil dari wisma ini akan disumbangkan ke The Prince of Wales Foundation di Rumania, anggota dari The Prince's Charities," dikutip dari situs web wisma itu menjelaskan.

Ternyata selain sebagai tempat kunjungan wisata, bagian lain dari properti ini telah diubah menjadi pusat pelatihan kerajinan tradisional dan keterampilan pedesaan. Dari kegiatan tersebut juga diharapkan akan membantu mengamankan mata pencaharian di desa-desa Rumania. Para tamu yang bermalam di Guesthouse akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari suasana rumah yang sangat tradisional, serta didukung dengan perabotan antik dan karpet wol tenunan tangan. Rumah ini juga sangat cocok untuk bermalam bersama keluarga, karena para tamu dapat dengan bebas menggunakan area umum pada rumah, termasuk ruang tamu dan ruang makan. Belum lagi dengan makanan khas keluarga dari bahan-bahan lokal setempat, yang disediakan oleh staf khusus disana. Wah jadi seperti rumah sendiri ya! Selain bermalam di Guesthouse, para tamu (termasuk untuk tamu all-inclusive) juga bisa menjelajahi desa Viscri Transylvania. Seperti jalan-jalan lokal, makan malam al fresco, dan di musim dingin akan naik kereta luncur yang ditarik kuda. Nah bagi Anda penggemar keluarga kerajaan Inggris, Guesthouse menjadi tempat yang wajib banget nih Anda kunjungi! Jika tertarik, Anda bisa langsung pesan penginapan secara online, melalui situs web Transylvania’s Authentic Charm.