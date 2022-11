MENGULAS 7 makanan khas Itaewon, permukiman di distrik Yongsan-gu, Seoul, Korea Selatan yang jadi lokasi tragedi pesta Halloween yang menewaskan lebih 150 orang pada akhir Oktober 2022.

Itaewon merupakan desa global tempat para turis dari berbagai negara tinggal. Itaewon juga dikenal dengan perpaduan multikulturalisme yang menarik.

Terdapat toko-toko dan restoran dengan rasa otentik. tak hanya itu, tempat ini juga menawarkan hidangan dan suasana eksotis yang tak dapat ditemukan di tempat lain di Soul.

Berikut adalah makanan khas yang terkenal di Itaewon, wajib Anda cicipi jika berkunjung ke korea :

Tteokbokki

Sebagian orang pasti sudah tak asing dengan makanan yang satu ini. Terbuat dari adonan beras halus yang dicampur dengan gochujang, saus pedas manis dengan rasa asam.

Tteokbokki (Ddeokbokki) hampir selalu dapat ditemukan di semua pojangmacha (warung tenda) dan warung pinggir jalan. Di beberapa tempat, Tteokbokki juga disajikan dengan odeng (olahan ikan).

Jjamppong

Buat Anda yang menyukai makanan pedas, hingga bercucuran keringat, wajib mencicipi hidangan yang satu ini. Jjamppong, mie yang dimasak dengan kuah kaldu pedas dan ditambah dengan seafood, makanan perpaduan dua negara Korea dan Cina akan membuat Anda ketagihan.

Hidangan ini adalah salah satu pilihan terbaik Anda untuk dibawa pulang atau diantar langsung ke rumah Anda.

Doenjang Jjigae

Doenjang jjigae adalah makanan pokok dalam tradisi Korea. Terbuat dari doenjang (pasta kedelai fermentasi) yang dimasak dengan sayuran dan tahu. Doenjang jjigae adalah hidangan pendamping daging dan ikan seperti bulgogi, galbi, dan ikan bakar. Kualitas doenjang jjigae akan sangat bergantung pada pasta kedelai dan kaldu.

Anda dapat dengan mudah mencicipi hidangan yang satu ini, terdapat di berbagai restoran di Seoul.

Kimbap

Siapa pun yang pernah mengunjungi Korea pasti tahu tentang Kimbap. Hidangan sederhana ini terdiri dari nasi yang dibumbui dengan minyak wijen dan diisi dengan berbagai sayuran dan daging. Ada juga bahan lain seperti telur, wortel, mentimun, bayam, ham, dan lobak kuning kemudian digulung menggunakan lembaran rumput laut dan dipotong-potong.

Chi- Maek

Chi-Maek adalah ayam yang digoreng menggunakan tepung, membuat teksturnya renyah diluar dan lembut di dalam. sekilas mirip dengan ayam krispi pada umumnya namun, terdapat berbagai macam bumbu yang membedakan.

Bumbu yang digunakan menyelimuti daging ayam. Berbagai bumbu tersedia dalam porsi yang besar, Anda dapat memesan setengah renyah dan setengah bumbu yangnyeom (Saus bumbu pedas). Hidangan ini juga sangat populer berkat drama populer “You Who Came From the Stars”.

Bingsoo

Anda tak boleh melewatkan hidangan yang satu ini saat berkunjung ke Korea. Bingsoo, merupakan makanan penutup korea paling populer, hampir disetiap cafe dan restoran ada. Bingsoo mirip dengan es kachang (es serut Singapura) yang terdiri dari berbagai rasa, paling populer adalah patbingsoo, es serut dengan topping kacang merah manis. Ada juga rasa cheesecake, wijen hitam dan mangga.

Odeng

Odeng atau disebut juga eomuk adalah olahan ikan yang ditusuk seperti sate dan dimasak dengan kuah kaldu bening. Anda bisa mendapatkan odeng di kios-kios pinggir jalan Korea.

Makanan yang satu ini sangat digemari oleh masyarakatnya. Bahkan Di Indonesia juga sangat mudah untuk dijumpai.