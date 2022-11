PENERBANGAN dengan membawa hewan peliharaan seperti anjing mungkin akan bikin kerepotan. Konsentrasi pemilik akan terbagi karena ingin memastikan bagaimana anjing yang dibawa bisa merasa aman dan nyaman, baik saat dalam kabin bersama Anda atau berpergian di area kargo.

Berpergian dengan hewan peliharaan, otomatis Anda membutuhkan biaya tambahan untuk membeli ruang bagi peliharaan, mengatur budget mencari penerbangan yang relatif murah, ada sejumlah faktor perlu Anda pertimbangkan sebelum dan selama perjalanan Anda.

Mulai dari memilih maskapai penerbangan ramah anjing dengan biaya hewan peliharaan terjangkau, hingga mempersiapkan anjing Anda untuk perjalanan sebelumnya.

Melansir dari USA Today, berikut tips terpenting berpergian dengan anjing kesayangan :

1. Pilih maskapai yang tepat

Beberapa penerbangan domestrik di Amerika Serikat, seperti Soutwest, JetBlue, American, Alaska, United, dan Delta menguraikan jenis anjing yang diperbolehkan terbang di kabin utama, termasuk batasan usia, ukuran, dan jenis. Beberapa persyaratan rinci, apakah anjing Anda boleh dimuat di bawah kursi dan sebagainya tertera di sana.

Biaya hewan peliharaan utnuk terbang dengan anjing berkisar $95 atau sekitar Rp1 juta lebih hingga $200 atau Rp3 juta lebih tergantung masing-masing maskapai. Beberapa maskapai penerbangan mengizinkan Anda membawa hewan peliharaan namun, Anda perlu memastikannya jika tak masalah Anda membawa hewan peliharaan.

2. Latih anjing Anda sebelum penerbangan

Melatih hewan peliharaan Anda agar dia merasa nyaman di dalam kabin, setidaknya satu hingga tujuh jam sebelum penerbangan yang sebenanrnya. Hal ini memungkinkan anjing Anda merasa semakin santai, semakin baik dia akan melakukannya.

“Langkah ini membutuhkan kesabaran, waktu, dan banyak kesungguhan,” kata Gigi Chow, ia menjalankan situs perjalanan anjing Wet Nose Escapades dan telah terbang bersama anjing terrier Yorkshire lebih dari 50 penerbangan.

3. Siapkan bukti nyata kesehatan anjing Anda

Tips selanjutnya, coba komunikasikan masalah tertentu berdasarkan rencana perjalanan kepada dokter hewan Anda, dengan memulai proses lebih awal untuk memastikannya selesai tepat waktu.

“Siapkan sertifikat kesehatan dan bukti vaksinasi; ini akan memastikan kelancaran di bandara,” tutur Jen Jones, pelatih anjing profesional dan spesialis perilaku, pendiri blog Your Dog Advisor.

4. Beri kesempatan anjing Anda melakukan kegiatan pengayaan

Seorang wanita yang suka mendokumentasikan petualangannya bersama anjing pelayannya Finnian, Emmeline Peterson mengatakan, dia suka mengantar anjing-anjingnya sebelum ke bandara.

“Lakukan banyak kegiatan pengayaan anjing sebelumnya untuk mengeluarkan energi mental mereka,” sambungnya. Jika anjing Anda membutuhkan toilet, Anda perlu mempersiapkan peta terminal bandara atau bisa menemukan informasi di situs, seperti PetFriendlyTravel.com.

5. Datanglah lebih awal ke bandara

“Tips utama saya untuk terbang bersama anjing Anda adalah membuatnya semudah mungkin bagi diri Anda sendiri,” kata Erika Barnes, pendiri dan CEO situs web PetSmitten.

Bagi dia, waktu panjang di bandara akan memberikan rasa aman ketika terjadi kendala mungkin dari dokumen Anda atau dokumen anjing Anda, sehingga Anda masih memiliki banyak waktu untuk memperbaikinya.

6. Mempersiapkan diri dalam proses penyaringan keamanan

“Anjing Anda akan melalui keamanan (sama seperti orang lain),” ugnkap Sadie Cornelius yang menangani pemasaran konten dan kreatif utnuk Canine Journal dan sering terbang dengan spaniel Cavalier King Charles-nya.

“Bersiaplah untuk melepas tali kekang, kerah, tali, dan pandu (jika membawa) mereka melalui ditektor logam,” sambungnya.

7. Siapkan untuk mengubah tekanan udara

Diketahui beberapa anjing sensitif terhadap perubahan tekanan udara. Perlu bagi Anda menyiapkan tongkat pengganggu atau tongkat kunyah yang tidak berbau, dengan mengunyah dapat membantu kepekaan telinga, seperti kata Peterson.

“Anda juga dapat membeli penutup telinga anjing saat lepas landas dan mendarat,” lanjutnya.

8. Siapkan beberapa tisu khusus sebagai stok

“Selain meletakkan alas kencing di dalam wadah, Anda harus memiliki tisu anjing dan tisu antibakteri manusia untuk memudahkan pembersihan,” saran Chow.

9. Yakinkan anjing Anda, semua baik-baik saja

Tunjukkan semuanya akan baik-baik saja kepada anjing Anda agar mereka juga merasa rileks. “ Tenang dan terbang!” kata Takiguchi.

Sambungnya, anjing sangat peka sehingga bisa mengetahui jika Anda merasa gugup atau perasaan lainnya, jadi upayakan tetap tenang agar anjing Anda ikut dibuat nyaman. Lepas landas dan mendarat merupakan saat-saat paling keras dan menakutkan, jadi

Anda dapat memeriksa setelahnya.

10. Pertimbangkan untuk penempatan anjing besar

Jika Anda mempunyai seekor anjing besar, maka ketika penerbangan ada baiknya opsi kompartemen kargo (bila opsi tersebut tersedia), hal ini adalah keputusan pribadi.

“Sementara sebagian besar hewan yang diterbangkan di area kargo pesawat baik-baik saja, Anda harus menyadari bahwa beberapa hewan terbunuh, terluka, atau hilang dalam penerbangan komersial setiap tahun,” jelas The Humane Society of the United State di situsnya.

Lebih lanjut, penyebab atas suhu yang terlalu panas atu dingin, ventilasi buruk, dan penanganan yang kasar sering kali menmbuat beberapa hewan mati, terluka, atau hlang. Bisa juga berbicara dengan dokter hewan Anda agar mendapat saran khusus untuk anjing Anda.