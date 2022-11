ADA 10 negara dengan julukan unik di dunia. Julukan tersebut berasal dari sejarah, wilayah, dan keistimewaan masyarakatnya.

Setiap negara memiliki keunikan yang membedakan dengan negara lainnya. Keunikan ini membuat pelancong berkunjung untuk berlibur, atau menetap dalam waktu lama.

Tidak hanya budaya atau kuliner, julukan yang unik membuat suatu negara terkesan spesial. Misalnya saja Afrika Selatan. Negara ini mendapat julukan “The rainbow Nasional” karena masyarakatnya hidup damai dalam perbedaan.

Berikut 10 negara dengan julukan unik :

1. Indonesia: Zamrud Khatulistiwa

Tanah tercinta Indonesia juga mendapat julukan yang unik. Indonesia disebut sebagai negeri Zamrud Khatulistiwa karena wilayah geografisnya bertepatan dengan garis khatulistiwa.

Tugu Khatulistiwa (Okezone)

2. Chili: Land of Poets

Chilli terkenal sebagai negara yang menghasilkan banyak penulis berbakat. Dua diantara penulisnya bahkan pernah meraih Nobel sastra. Tak heran, Chili disematkan sebagai negara Land of Poets.

3. Slovenia: The Breadbasket of Europe

Slovenia identik dengan keranjang roti Eropa. Selain itu, Slovenia juga terkenal sebagai penghasil gandum yang sangat populer di Eropa. Karena itu, negara itu mendapat julukan The Breadbasket of Europe.

4. Lesotho: The Kingdom In The Sky

Seluruh negara bagian Lesotho berada pada ketinggian 1.000 m diatas permukaan laut. Lesotho juga menjadi negara dengan titik terendah paling tinggi di dunia. Tak ayal, negara ini mendapat julukan The Kingdom In The Sky.

5. Irlandia: Emerald Isle

Irlandia terkenal dengan daerah pedesaannya yang hijau dan asri. Karena itu, negara yang berdiri diatas tanah Britania raya ini mendapat julukan Emerald Isle.

6. Korea Utara: Hermit Kingdom

Tidak seperti Korea Selatan, Korea Utara sangat sulit untuk dikunjungi para pelancong. Negara ini juga sangat tertutup terhadap globalisasi dari berbagai negara di dunia. Saking tertutupnya, Korea Utara diberi julukan sebagai negara Hermit Kingdom.

7. Perancis: The Hexagon Negara dimana makanan Ratatouille berasa ini memiliki sebutan The Hexagon. Julukan tersebut disematkan kepada Perancis karena bentuk negaranya yang menyerupai bangun heksagonal. 8. China: The Celestial Empire Selain dijuluki negeri tirai bambu, China juga memiliki julukan The Celestial Empire atau kerajaan surgawi. Ungkapan ini sudah ada sejak awal abad ke-19. Maknanya itu untuk menyebut China sebagai kerajaan yang ada di dunia. 9. Sri Lanka: Teardrop of India Julukan Teardrop of India disematkan kepada Sri Lanka karena negaranya berbentuk seperti air menetes. Belum lagi, pada bagian bawah negara Sri Lanka terdapat negara India. 10. Thailand: The Land of Smile Thailand mendapat julukan The Land Of Smile. Julukan ini diberikan mengingat Thailand sebagai negara yang ramah dan murah senyum. Pelancong yang berkunjung ke Thailand akan mendapat sambutan ramah dari warganya.