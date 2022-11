PARK Hyatt Jakarta yang baru saja resmi beroperasi pada tanggal 8 Juli 2022 lalu, kini dengan bangga mempersembahkan penghargaan Exquisite Awards 2022 untuk dua kategori. Penghargaan ini tentu menjadi sebuah pencapaian sekaligus kebanggaan di penghujung tahun 2022.

Exquisite Awards merupakan penghargaan bergengsi di industry hospitality yang berikan kepada hotel, villa, restoran, spa, wedding venue, bar, dan beach club yang berada di Jakarta dan Bali. Penentuan pemenang penghargaan berdasarkan voting yang dilakukan secara online melalui website www.awards.exquisite-media.co.id.

Direktur Marketing Communication Park Hyatt Jakarta, Lira N. Dachlan menyampaikan, penghargaan dari Exquisite Awards 2022 ini merupakan penghargaan yang pertama untuk Park Hyatt Jakarta sejak mulai beroperasi pada 8 Juli 2022.

BACA JUGA:Park Hyatt Jakarta Raih Dua Exquisite Awards 2022

“Kami mendapatkan dua penghargaan dari Exquisite Awards 2022 untuk kategori The Best New Luxury Hotel untuk Park Hyatt Jakarta, dan The Best New Comer Bar untuk KITA Bar. Pencapaian ini tentu berkat kerja keras seluruh tim yang terus berjuang bersama-sama saat pertama kali mulai beroperasi”, ucap Lira saat dihubungi beberapa waktu lalu.

The Best Luxury Hotel

Park Hyatt Jakarta merupakan salah satu modern luxury hotel yang dikembangkan oleh MNC Land (IDX: KPIG). Sesuai dengan pengembangan bisnis yang berfokus pada entertainment hospitality menjadi bukti bahwa hotel yang berlokasi di Pusat Jakarta ini menawarkan kemewahan dan nilai eksklusif yang tiada duanya.

Karena itu, tak heran jika Park Hyatt Jakarta meraih penghargaan bergengsi dari Exquisite Awards 2022 untuk kategori The Best New Luxury Hotel.

BACA JUGA:Di Jakarta, PSY Tinggal di Park Hyatt

The Best New Comer Bar

Penghargaan berikutnya, The Best New Comer Bar untuk KITA Bar yang ada di Park Hyatt Jakarta. Penghargaan ini melengkapi sektor enterainment yang dhadirkan dengan melalui bar berkonsep rooftop bar yang berada di lantai 36.

Menikmati beragam pilihan classic cocktail dengan panorama Monas dan Kota Jakarta saat menjelang petang, semakin menyempurnakan momen Anda di kala itu. Tak heran jika KITA Bar sangat layak mendapatkan penghargaan bergengsi ini.

Acara seremonial penyerahan penghargaan Exquisite Awards 2022 di Jakarta akan digelar pada 8 November 2022, setelah sebelumnya seremonial di Bali telah dilakukan pada 20 Oktober 2022, seperti yang dikutip dari laman www.exquisite.awards-media.co.id. Seperti diketahui, Park Hyatt Jakarta merupakan satu dari dua hotel yang dikembangkan oleh MNC Land yang juga mendapatkan penghargaan dari Exquisite Awards 2022. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa untuk MNC Land yang juga tengah fokus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City di Bogor. Untuk info lebih lanjut mengetahui tentang Park Hyatt Jakarta, ikuti terus akun Instagram @parkhyatt_jakarta atau kunjungi https://www.mncland.com/parkhyattjakarta.