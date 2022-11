AKHIR pekan merupakan waktu bagi para workaholic untuk rehat dari rutinitas padat yang kerap membuat penat. Tak jarang, mereka akhirnya berburu tempat hangout atau party yang tak hanya cozy, namun juga classy. KITA Bar adalah pilihan yang tepat.

KITA Bar berlokasi di lantai 36 Park Hyatt Jakarta (PHJ) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Roof top bar dengan konsep indoor dan outdoor tersebut menawarkan kenyamanan dengan view spektakuler. Tak hanya bagi para workaholic yang ingin rehat sejenak, KITA Bar juga menyuguhkan kenyamanan bagi siapapun yang datang untuk beragam keperluan.

Mulai dari sosialisasi bersama rekan kerja, entertaining client, pesta, nongkrong bersama sahabat sembari menikmati keindahan sunset dengan lanskap Jakarta dan Monumen Nasional alias Monas.

“Di mana lagi bar yang bisa menawarkan view spektakuler seperti ini? Dari ruangan indoor atau outdoor berupa roof top nya aja kita bisa melihat Monas sedekat itu dan jarak pandangnya hampir sejajar dan strategis. Jadi enggak lagi harus melihat ke arah atas,” ujar Director of Marketing Communications, Lira N. Dachlan kepada MNC Portal, Sabtu 5 November 2022 malam.

KITA Bar (MPI/Wiwie)

Lira menjelaskan, KITA Bar sendiri memiliki konsep dan desain interior yang lebih modern yang dipenuhi kaca-kaca besar dan pembatas kayu yang playful dan bernuansa colourful vibrant.

Menurutnya, bar baru yang kini memasuki usia 4 bulan ini bisa menjadi pilihan bagi para pengunjung yang ingin lebih bersantai sambil menikmati hidangan yang tak terlalu berat.

“Tema KITA Bar sendiri itu lebih ke life spirit ya. Jadi memang lebih untuk ke yang mau santai, enjoy moment, dan tentunya menikmati view yang luar biasa indah dari ketinggian,” ungkap Lira.

Sajian cocktail dan mocktail yang nggak ‘fail’

Meski masih berusia belia, Kita Bar sendiri telah mengadakan sejumlah event menarik. Salah satunya yang sedang berlangsung adalah ‘Guest Bartender Series’, yakni kolaborasi bartender manager KITA Bar, Agustin Da Sambiagio, dengan Bartender take over yang menjadi bintang tamu kali ini, yakni Kiki Moka.

KITA Bar (MPI/Wiwie)

Dalam kolaborasi kali ini, Kiki Moka menghadirkan sejumlah racikan cocktail yang lebih ‘strong’ untuk menemani para pengunjung menikmati sajian yang ada di KITA Bar.

Mulai dari Umeshu-Dashi Vermouth, Cognag-Herbal Liqueur, Sweet Vermour-Bitters, White Chocolatte Liqueur-Dry Vermouth, Parmesan-Red Bitter, Italian Arps Amaro-Cherry Brandy, hingga Red Bitter-Islay Single Malt-Absinth Mist.

Sementara, Agustin Da Sambiagio menyajika sejumlah cocktail yang cenderung lebih ‘sour’, yakni mulai dari Coconut Cordial-Clarified Pineaple Juice, Homade Calamansi Soda, Super Syrup-Super Lemon Juice Mint, Artichoke Amaro-Pomelo Cordial, Sriracha, Roasted Cacao Nibs Sous-Vide Naked Malt, Sweet Vermouth-Honey and Herbs Liqueur, dan Aromatic Bitter.

Tak hanya menyajikan cocktail andalan dengn bahan-bahan premium, KITA Bar juga memiliki beragam mocktail bagi Anda yang tak ingin minum alkohol. Mulai dari Itadakimasu, The Garden Bridge, Purplelicious, Mango Mule, dan Peach Crush.

Anda juga bisa menikmati sajian makanan ringan yang terinspirasi dari Izakaya. Mulai dari Spicy Edamame, Nori Salt Fries, Chicken Gyoza with Spicy Garlic and Ponzu, Pop Chicken Karage yang dipadukan dengan saus Tartar yang gurih. Dan bagi pecinta sushi, disini juga menyediakan sajian berupa Crispy Rice Sushi with Spicy Salmon.

KITA Bar beroperasi dari pukul 17.00-midnight di hari Senin hingga Jumat, dan pukul 17.00-01.00 di hari Sabtu dan Minggu. Nikmati juga penampilan Live DJ entertainment yang diadakan dari pukul 20.00-midnight setiap Selasa hingga Sabtu.