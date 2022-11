ANNOUNCEMENT pramugari saat take off versi bahasa Indonesia sering kita dengar di dalam pesawat. Adapun, Take off berarti pesawat akan terbang meninggalkan landasan.

Saat dalam pesawat, kita akan menemui pramugari ataupun parmugara yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus dalam bersikap dan berkomunikasi, khususnya dalam berinteraksi dan melayani penumpang.

Tak jarang, dalam memberikan instruksi mereka akan berbicara menggunakan bahasa dari negara asalnya, namun ketika penerbangan internasional akan berbeda.

Dalam penerbangan lokal pun mereka sering menggunakan bahasa Inggris pula, sebab adanya penumpang yang berkewarganegaraan asing dalam pesawat.

Berikut sederet announcement pramugari saat take off versi bahasa Indonesia dirangkum dari berbagai sumber.

1. Kepada para penumpang diingatkan untuk mematikan semua ponsel dan perangkat nirkabel lainnya.

2. Para penumpang yang terhormat mohon matikan seluruh alat elektronik pribadi, termasuk laptop dan telepon selular karena sebentar lagi kita akan melakukan take off.

3. Kami sarankan anda tetap memasang sabuk pengaman sepanjang penerbangan. Pastikan anda sudah mengencangkan sabuk pengaman Anda. 4. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan ini adalah tanpa asap rokok, sebelum lepas landas kami persilakan kepada Anda untuk menegakan sandaran kursi, menutup dan mengunci meja-meja kecil yang masih terbuka di hadapan Anda, dan membuka penutup jendela. 5. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan dengan tujuan. Penerbangan akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih jam dan menit, dengan ketinggian jelajah kaki di atas permukaan air laut.