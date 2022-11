BANDARA Internasional Hamad (HIA) di Doha, Qatar dinobatkan sebagai Best Airport in the World 2022 oleh Skytrax World. Ini kali kedua HIA ditasbihkan sebagai bandara terbaik di dunia.

"Ini menambah pencapaian dalam tonggak sejarah Bandara Hamad," kata Chief Operating Officer Bandara Hamad, Badr Mohammed Al-Meer dikutip dari Skytrax.

Berikut 4 fakta menarik Bandara Internasional Hamad.

BACA JUGA:11 Bandara Beroperasi 24 Jam Selama KTT G20, Penerbangan Reguler di Ngurah Rai Dibatasi

1. Bangunannya Megah

Dibuka pada 2014, Bandara Internasional Hamad telah diidentifikasi sebagai bandara termewah di dunia. Bangunannya sangatlah megah, arsitekturnya mewahnya benar-benar dirancang secara sempurna.

Saking besarnya, badara ini memiliki terminal penumpang dengan luas 600.00 meter persegi. Maka tak heran jika Bandara Internasional Hamad dinobatkan sebagai Best Airport in the World 2022.

Oh iya di sini juga tersedia tempat bermain anak yang didesain oleh seniman terkenal asal New York, Tom Otterness. Ia adalah pencipta beragam patung perunggu yang juga berfungsi sebagai permainan seluncuran dan perlengkapan interaktif lainnya.

BACA JUGA:Penumpang 5 Jam Terjebak dalam Pesawat di Bandara, Wanita Hamil Pingsan

2. Tur keliling Doha

Bandara ini juga menawarkan pengalaman menarik, yaitu tur keliling Doha. Bagi penumpang yang masih menunggu jam keberangkatannya dan memiliki waktu lebih panjang, maka dapat mencoba berkeliling Kota Doha.

Beberapa maskapai menawarkan fasilitas tersebut dengan membayar sejumlah uang. Biasanya dalam tur tersebut, traveler diajak untuk mengunjungi empat landmark utama, yaitu Souq Waqif sebagai tempat berbelanja perhiasan, rempah-rempah dan seni tradisional; The Pearl-Qatar, di tempat ini tersebar toko-toko dan restoran.

Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Menandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

3. Wifi Gratis Memang, hampir seluruh bandara di dunia menawarkan wifi sebagai salah satu fasilitasnya. Tapi akses wifi di Bandara Internasional Hamad terbilang sangatlah baik. WiFi yang ada di Hamad International Airport tidak hanya gratis tapi juga sangat efisien. Tidak ada batasan waktu penggunaan dan aksesnya pun sangat cepat. Untuk itu para penumpang yang sedang menunggu tidak akan bosan, sebab bisa berselancar melalui internet sepuasnya. 4. Instalasi seni Selanjutnya Anda bisa mengunjungi berbagai instalasi seni yang dipamerkan di Hamad International Airport, seperti patung oryx, Bentley Continental GT dan Ducati Monster, patung Arctic Nurseries of El Dorado. Kemudian tepat di tengah area transit, terdapat ikon Hamad International Airport yang sangat terkenal yaitu ‘The Lamp Bear’, sebuah beruang lampu raksasa setinggi 7 meter yang dirancang oleh seniman Urs Fischer.