BAGI Anda penggemar Doraemon, ini adalah tempat yang cocok untuk dikunjungi. Ya, kini kini terdapat pameran Doraemon di National Museum Of Singapore. Pameran yang berlangsung hingga 5 Februari 2023 ini kerap menarik perhatian para penggemarnya.

Ada beberapa hal menarik dari pameran Doraemon di Museum Nasional Singapura sebagaimana dilansir dari Asia One.

AF kawaii

Doraemon pertama kali diserialisasikan pada bulan Desember 1969 di Jepang dan berjalan terus hingga tahun 1996 ketika penulisnya meninggal.

Ide Doraemon datang ketika tiga hal terjadi pada seniman saat memikirkan ide untuk manga baru: 1) dia menginginkan mesin yang bisa menghasilkan ide; 2) dia tersandung dan jatuh di atas mainan putrinya; dan 3) dia mendengar kucing berkelahi di lingkungannya.

Petualangan anime Doraemon, Nobita, dan teman-temannya berlanjut hingga hari ini, dan franchise tersebut memegang rekor saat ini untuk franchise film anime terlaris sepanjang masa.

Menceritakan Kenangan

Jika masa kecil Anda ditemani dengan kucing robot biru yang menggemaskan, maka pameran gambar manga asli akan terasa sangat nostalgia. Anda dapat mengenali semua karakter melalui halaman komik lama pinjaman dari Museum Fujiko F. Fujio di Jepang, dan lihat cetakan asli senimannya.

Kumpulan Kreativitas Menakjubkan

Pameran ini mencakup beberapa imajinasi ulang Doraemon yang luar biasa, seperti patung merah muda setinggi 2,6 m karya Sebastian Masuda yang terbuat dari mainan kecil yang ia temukan di seluruh dunia.

Bakat Singapura juga dipamerkan dalam bentuk karya seniman kontemporer ikonik Jahan Loh dan fotografer ternama internasional Leslie Kee.

Jahan menciptakan patung Doraemon dengan tiga mata yang mewakili "masa lalu, sekarang dan masa depan", dan kolase Leslie menampilkan sembilan model dari berbagai belahan dunia.

Interaktif

Seperti The Bell and the Sun (2017 oleh Ryota Kuwakubo) yang menggunakan cahaya dan bayangan untuk menciptakan kembali dunia Doraemon menggunakan model jalur kereta api, atau Chrono-space Akinori Goto (2017).

Anda juga dapat berpura-pura menjadi Fujiko F. Fujio dan duduk di meja reproduksi di ruang kerjanya di mana ia menciptakan banyak gambar Doraemon.Dan dapat beristirahatlah di sela-sela pertunjukan dengan camilan favorit Doraemon: Dorayaki!

Dipamerkan Selama 3 Bulan Penuh

Pameran Doraemon Singapore 2022 berlangsung hingga 5 Februari 2023, jadi akan ada banyak kesempatan untuk menangkapnya selagi masih ada. Tiket adalah $30 (Rp335 ribu) per orang dewasa dan $25 (Rp279 ribu) untuk mereka yang berusia enam hingga 18 tahun. Anda dapat memesan tiket di sini.