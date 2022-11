BANGUNAN berlantai tinggi tentunya sudah banyak bertebaran di Indonesia khususnya Jakarta. Bangunan seperti hotel ataupun gedung komersial lainnya menjadi pemandangan sehari-hari di jantung Ibu Kota. Namun ternyata dibalik gedung bertingkat itu, beberapa bangunan memiliki area 'oasis' di lantai paling atasnya atau biasa kita sebut area rooftop.

Sambil memandangi langit dengan dekorasi menarik di area atap bangunan tentu akan menjadi pengalaman menarik tersendiri bagi siapapun,

Salah satu dari yang terbaik yang bisa anda pilih adalah KITA Bar, merupakan salah satu rooftop bar yang terletak di lantai 36 Park Tower, Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta, memiliki pemandangan menakjubkan dari Kawasan Menteng dan Monumen Nasional (Monas) yang fenomenal. KITA Bar menjadi venue yang belakangan menjadi tempat favorit kaum urban Jakarta dan sekitarnya.

KITA Bar, menyuguhkan kenyamanan bagi siapapun yang datang untuk beragam keperluan, seperti sosialisasi bersama rekan kerja, entertaining client, pesta, nongkrong bersama sahabat sembari menikmati beragam pilihan classic cocktail dengan panorama Monas dan Kota Jakarta saat menjelang petang, semakin menyempurnakan momen Anda di kala itu.

Terbaru ini, KITA Bar mendapatkan penghargaan The Best Newcomer Bar dari Exquisite Awards 2022 yang merupakan penghargaan bergengsi di industry hospitality untuk diberikan kepada hotel, villa, restoran, spa, wedding venue, bar, dan beach club yang berada di Jakarta dan Bali.

Penghargaan ini melengkapi sektor entertainment yang dihadirkan dengan melalui bar berkonsep rooftop bar yang berada di lantai teratas gedung. Tak heran jika KITA Bar sangat layak mendapatkan penghargaan bergengsi ini.

Direktur Marketing Communication Park Hyatt Jakarta, Lira N. Dachlan menyampaikan, penghargaan dari Exquisite Awards 2022 ini merupakan penghargaan yang pertama untuk KITA Bar serta Park Hyatt Jakarta yang juga meraih penghargaan sebagai The Best New Luxury Hotel sejak mulai beroperasi pada 8 Juli 2022.

“Kami mendapatkan dua penghargaan dari Exquisite Awards 2022 untuk kategori The Best New Luxury Hotel untuk Park Hyatt Jakarta, dan The Best Newcomer Bar untuk KITA Bar. Pencapaian ini tentu berkat kerja keras seluruh tim yang terus berjuang bersama-sama saat pertama kali mulai beroperasi”, ucap Lira saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Acara seremonial penyerahan penghargaan Exquisite Awards 2022 di Jakarta akan digelar pada 8 November 2022, setelah sebelumnya seremonial di Bali telah dilakukan pada 20 Oktober 2022, seperti yang dikutip dari laman www.exquisite.awards-media.co.id. Seperti diketahui, Park Hyatt Jakarta merupakan satu dari dua hotel yang dikembangkan oleh MNC Land yang juga mendapatkan penghargaan dari Exquisite Awards 2022. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa untuk MNC Land yang juga tengah fokus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City di Bogor. Untuk info lebih lanjut mengetahui tentang Park Hyatt Jakarta, ikuti terus akun Instagram @parkhyatt_jakarta atau kunjungi https://www.mncland.com/parkhyattjakarta.