KOTA Jakarta sebagai ikonik kota metropolitan dengan beragam kemajuan teknologi dan gaya hidup modern memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Pusat perbelanjaan modern hingga entertainment 24 jam non-stop yang tersaji di setiap sudut kota selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan maupun kaum urban.

Karena itu, tak heran jika industry hospitality di Jakarta terus meningkat. Hal ini diiringi dengan terus bertumbuhnya sejumlah hotel berbintang dari brand ternama dunia, salah satunya adalah Park Hyatt Jakarta.

Park Hyatt Jakarta adalah modern luxury hotel yang menawarkan banyak sekali keunggulan untuk para tamu. Dengan total 220 kamar besar yang elegan termasuk 36 suite, yang dirancang dengan sangat modern dan canggih. Tak hanya itu, para tamu dapat merasakan sensasi luar biasa menikmati panorama view Monas dari sudut terbaik.

Tak heran hotel yang baru saja beroperasi secara resmi sejak tanggal 8 Juli 2022 selalu ramai dikunjungi, baik itu oleh wisatawan yang menginap atau para tamu yang sekedar menikmati beragam pilihan Cocktail Classic sambil berbincang dengan kolega berlatar panorama Monas dan view terbaik Jakarta.

Hal ini tentu menjadi pencapaian baru bagi Park Hyatt Jakarta yang baru saja empat bulan beroperasi. Kualitas hotel dan pelayanan yang diberikan pun menjadi bukti nyata yang menobatkan Park Hyatt Jakarta ini meraih penghargaan The Best Luxury Hotel dari Exquisite Awards 2022.

Direktur Marketing Communication Park Hyatt Jakarta, Lira N. Dachlan menyampaikan, pada malam ini menjadi kebanggaan bagi Park Hyatt Jakarta karena secara resmi menerima penghargaan sebagai The Best New Luxury Hotel dari Exquisite Awards 2022.

“Penghargaan sebagai The Best New Luxury Hotel dari Exquisite Awards 2022 adalah hasil dari kerja keras seluruh manajemen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tamu. Kami ucapan terima kasih kepada masyarakat yang memilih hotel kami melalui voting secara online yang disediakan oleh pihak penyelenggara”, ucap Lira N. Dachlan.

Selain meraih penghargaan The Best New Luxury Hotel, Park Hyatt Jakarta juga berhasil menerima penghargaan untuk kategori The Best Newcomer Bar untuk KITA Bar yang ada di lantai 36, Park Hyatt Jakarta.

Exquisite Awards merupakan penghargaan bergengsi di industry hospitality yang berikan kepada hotel, vila, restoran, spa, wedding venue, bar, dan beach club yang berada di Jakarta dan Bali. Penentuan pemenang penghargaan berdasarkan voting yang dilakukan secara online melalui website www.awards.exquisite-media.co.id. Batas voting ditutup pada tanggal 10 Oktober 2022, dan seremonial penyerahan penghargaan digelar pada dua tempat, yakni di Bali yang sudah diselenggarakan pada 20 Oktober 2022, sedangkan seremonial penerimaan penghargaan di wilayah Jakarta pada hari ini, tepatnya di Altitude Jakarta. Penghargaan yang diraih oleh Park Hyatt Jakarta sebagai The Best New Luxury Hotel menjadi kebanggan bagi MNC Land (IDX: KPIG). Hal ini tentu sejalan dengan fokus MNC Land sebagai perusahaan yang berfokus pada entertainment hospitality.