KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong Indonesia Spice Up The World di Inggris dengan meresmikan Restoran Waroeng Windsor, melakukan pertemuan dengan pengurus Indonesia Small Medium Enterprise’s United Kingdom (ISME-UK), pertemuan dengan investor UK, dan Business Matching antara restoran Indonesia dengan investor serta UMKM Indonesia dan buyer di London.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan restoran Waroeng Windsor di Inggris pada Senin 7 November 2022, sebagai pendukungan terhadap program Indonesia Spice Up The World (ISUTW).

Peresmian tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Indonesia Small Medium Enterprise’s United Kingdom (ISME-UK) dan Bank Nasional Indonesia (BNI) dan dihadiri oleh Lieutenant General Peter Pearson (Gubernur Ksatria Militer Windsor), Deputi Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, Direktur Akses Pembiayaan Anggara Hayun Anujuprana, General Manager BNI London Roekma Hari Adji, Ketua ISME-UK Dyah A. Assyriati dan beberapa diaspora Indonesia di Inggris.

“Lewat restoran yang ada sekarang dan yang baru dibangun, kami berharap dapat mempromosikan gastronomi Indonesia kepada dunia. Kami mengucapkan selamat atas dibukanya restoran Warung Windsor, semoga membawa rezeki yang berkah” ujar Sandiaga saat peresmian Waroeng Windsor.

Pembukaan cabang restoran Waroeng Windsor tersebut merupakan hasil pembiayaan dari BNI London dan modal dari pemilik Waroeng Windsor -Aqaya Davenport.

Dalam pertemuan dengan Indonesia Small Medium Enterprise’s United Kingdom (ISME-UK), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyampaikan program Indonesia Spice Up The World (ISUTW) merupakan program kolaboratif semua stakeholder untuk mempromosikan kuliner Indonesia guna mencapai nilai ekspor sebesar USD 2 Milyar, membuka 4000 restoran di mancanegara pada tahun 2024 serta mengangkat produk rempah dan bumbu masakan lokal Indonesia ke seluruh dunia.

Dukungan terhadap program ISUTW diberikan ISME-UK melalui Ketua ISME-UK Dyah A. Assyriati. Selain itu, Dyah juga menyampaikan berbagai gagasan dan pengalamannya yang sangat menarik dalam mendorong dan mendukung pertumbuhan UKM Indonesia untuk menciptakan peluang pasar di United Kingdom.

Setelah berdiskusi dengan ISME-UK, Sandiaga S. Uno melanjutkan pertemuan bisnis dengan Martin Gilbert Barrow, Direktur Perusahaan Jardine Matheson group Limited. Jardine Matheson group Limited yaitu sebuah grup bisnis yang memiliki pandangan jangka panjang terhadap perkembangan Asia. Beberapa bisnis terbesar, seperti Hongkong Land, DFI Retail Group ('DFI Retail') dan Jardine Cycle & Carriage, telah beroperasi dengan sukses selama lebih dari satu abad.

Sandi dalam diskusinya dengan Martin Gilbert Barrow menyampaikan informasi terkait rencana keterlibatan Menparekraf dalam acara World Travel and Tourism (WTTC) Global Summit di Riyadh, Saudi Arabia pada tanggal 28-29 November 2022.

“Kami banyak membahas terkait mendatangkan investasi di sektor Parekraf yang mengedepankan kualitas dan berkelanjutan, demi terwujudnya mimpi bersama yaitu terciptanya lapangan kerja baru berkualitas sebanyak 4,4 juta di tahun 2024, untuk membangkitkan ekonomi nasional” ujar Sandiaga.

Baca Juga: Konvoi Armada Ungu Menandai Dibukanya Taco Bell Paramount Gading Serpong

Sandiaga mendorong agar Jardine Matheson group Limited dapat berinvestasi mengembangkan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia.

Barrow menjelaskan Jardine Matheson merupakan mayor shareholder Astra Internasional dan chain hotel The Mandarin Oriental telah memiliki lebih dari 400.000 karyawan dan menghasilkan pendapatan kotor lebih dari US$109 miliar.

Barrow mengusulkan perlunya Indonesia memiliki kebijakan integrated visa kunjungan wisata yang memungkinkan wisatawan dapat mengunjungi lebih dari 1 negara dengan 1 visa. Indonesia memiliki potensi kerjasama kedepannya dengan Inggris Raya untuk memudahkan akses visa masuk dari Indonesia ke Inggris Raya dan sebaliknya.

Fasilitasi Business Matching Program Indonesia Spice Up The World dilaksanakan oleh Direktorat Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf berkolaborasi dengan ISME-UK pada tanggal 8 November 2022 di The Office Group - Scott House Waterloo. Business Matching Program Indonesia Spice Up The World dihadiri oleh beberapa Calon Investor, Importir, Distributor, Buyer, Reseller dan Trader baik dari Indonesia maupun dari Inggris, restoran Indonesia di Inggris yaitu Triple Hot Spicy dan Bali-Bali Restaurant serta produsen Bumbu dan Rempah dari Indonesia yaitu Kokikit, La Dame Vanilla, Kato Dehidrated Foods dan Lumpang Mas Bumbu Pecel.

“Kami berharap semoga Business Matching ini dapat bermanfaat khususnya bagi tersalurkannya pembiayaan untuk para pelaku usaha restoran Indonesia dalam mendirikan cabang di luar negeri serta meningkatkan kapasitas ekspor produsen bumbu dan rempah Indonesia sesuai target program Indonesia Spice Up The World” ujar Anggara Hayun Anujuprana, Direktur Akses Pembiayaan.

Hasil dari Business Matching berupa kesepakatan pengiriman produk bumbu dan rempah dari Kokikit, La Dame Vanilla, Kato Dehidrated Foods dan Lumpang Mas Bumbu Pecel ke distributor dan buyer di Inggris untuk untuk dijual ke restoran dan masyarakat di Ingris serta rencana pembiayaan restoran Indonesia di Inggris oleh Bizhare.