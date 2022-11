BICARA soal pariwisata Indonesia memang tidak ada habisnya. Banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi dari Sabang Hingga Marauke.

Perkembangan pariwisata tentunya tak lepas dari peran para pemilik akomodasi yang bergerak di bidang properti seperti hotel, restoran, spa dan masih banyak lagi.

Untuk men-support dan mengapresiasi para pemilik akomodasi itu, Exquisite Media kembali menggelar acara Exquisite Awards 2022.

Exquisite Awards adalah acara penyerahan penghargaan yang diberikan kepada properti terbaik dari dunia perhotelan, pariwisata dan juga food & beverage di Jakarta, Bali dan beberapa kota besar lainnya.

Pemenang penghargaan Exquisite Awards ditentukan dari jumlah suara yang diberikan kepada masing-masing nominasi oleh para pendukungnya. Siapapun bisa memberikan suara mereka di situs Exquisite Awards.

Dengan semakin berkembangnya Exquisite Media, Exquisite Awards 2022 pun bertambah besar, menampilkan lebih dari 280 nominasi yang tersebar di 60 kategori di Jakarta, Bali, Surabaya, Bogor, Magelang, Semarang dan Labuan Bajo.

Beberapa kategori yang paling ditunggu termasuk Best Luxury Hotel, Best Fine Dining Restaurant, Best Upscale Hotel Villa dan banyak lagi.

“Hari ini kita merayakan ulang tahun 12 tahun Exquisite Media yang kita selenggarakan tiap tahun untuk mengapresiasi dan men-support client kita di Bali, Jakarta dan seluruh di Indonesia," ujar CEO & Publisher of Exquisite Media, Lenny Marlina Tanu saat ditemui dalam acara Exquisite Award 2022 di Jakarta, Selasa, 8 November 2022 malam.

Tak hanya itu, Lenny mengatakan digelarnya acara ini bertujuan untuk membantu mempromosikan pariwisata Indonesia.

“Tujuannya untuk mempromosikan pariwisata dan hospitality di seluruh Indonesia termasuk Bali, Jakarta, Surabaya untuk klien kita semua mengembangkan paiwisata di Indonesia,” tambahnya. Lenny menjelaskan sistem polling yang dilakukan untuk setiap nominasi itu berdasarkan sistem online. Semua orang bisa voting untuk nomanasi The Best Restaurant, The Best Hotel, dan The Best Spa di Indonesia. “Kita pilih top 5 dan dari top 5 tersebut masyarakat akan memilih siapa yang akan memenangkan Exquisite Awards 2022,” tuturnya. Dirinya berharap dengan diselenggarakannya acara ini bisa meningkatkan pariwisata Indonesia. “Saya berharap ke depannya dengan event ini dapat membantu pariwisata dan membangkitkan ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.