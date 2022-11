AJANG penghargaan di bidang luxury lifestyle, food & beverage, Exquisite Awards 2022 kembali digelar. Tahun ini, acara tersebut berlangsung di Altitude Grill, Jakarta pada 8 November 2022.

Exquisite Awards 2022 menampilkan lebih dari 280 nominasi yang tersebar di 60 kategori di Jakarta, Bali, Surabaya, Bogor, Magelang, Semarang dan Labuan Bajo.

Beberapa kategori yang paling ditunggu termasuk Best Luxury Hotel, Best Fine Dining Restaurant, Best Upscale Hotel Villa dan banyak lagi.

Di ajang tersebut, Park Hyatt Jakarta menyabet dua penghargaan untuk kategori The Best New Luxury Hotel dan KITA Bar yang terletak di Park Hyatt Jakarta untuk kategori The Best Newcomer Bar.

(Foto: Arif Julianto/MNC Portal)

Director of Marketing Communication Park Hyatt Jakarta, Lira N. Dachlan mengatakan sangat senang akhinya Park Hyatt Jakarta bisa mendapat penghargaan sebagai The Best New Luxury Hotel dan The Best Newcomer Bar, untuk KITA Bar Park Hyatt Jakarta dari Exquisite Award tahun 2022.

“Tentunya dengan penghargaan ini kami jadi lebih bersemangat dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga MNC Group, Hyatt Family juga dan tentunya pelanggan setia kami yang sudah mempercayakan Park Hyatt Jakarta sebagai destinasi ataupun akomodasi restoran, spa, ataupun fasilitas meeting dan lainnya,” ujar Lira saat ditemui dalam acara Exqusite Award 2022, di Jakarta, Selasa, 8 November 2022.

Setelah menyabet dua penghargaan itu, Lira mengatakan pihaknya akan terus berinovasi sebagai pendatang baru di perhotelan. “Kita tahu kalau Park Hyatt Jakarta merupakan jaringan dari Hotel Hyatt Internasional dan menjadi Hotel Park Hyatt pertama di Indonesia yang dikembangkan di bawah MNC Group,” ucapnya. Ia pun berharap dengan adanya penghargaan ini pihaknya bisa lebih meramaikan dunia pariwisata. (Foto: Arif Julianto/MNC Portal) “Semoga bisa mendatangkan lebih banyak lagi kunjungan dalam negeri atau domestik walaupun masih masa pandemi tapi kami optimis pandemi akan segera berakhir,” pungkasnya. Seperti diketahui, Park Hyatt Jakarta merupakan persembahan PT MNC Land Tbk (KPIG). Hotel ini sarat dengan fasilitas internasional, Park Hyatt Jakarta memperkukuh reputasi MNC Land sebagai pengembang properti kelas dunia. Park Hyatt Jakarta yang mengusung konsep modern luxury dan satu-satunya hotel bintang enam di Ibu Kota mulai beroperasi 08 Juli 2022. Park Hyatt Jakarta menempati 17 lantai teratas dari Park Tower, yang memiliki 37 lantai dengan 220 kamar besar yang elegan. Ada pula pilihan F&B yang beragam, dan berbagai fasilitas kelas dunia lainnya. Salah satu fasilitas yang menarik adalah Kita Bar yang berada di lantai 36 Park Hyatt Jakarta dengan mengusung konsep indoor dan outdoor. Kita Bar menawarkan kenyamanan para pengunjung sera menyuguhkan view landcape kota Jakarta yang indah.