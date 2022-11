Indonesia memiliki budaya yang beragam, mulai dari kesenian, adat istiadat, bahasa, hingga kuliner. Berbicara mengenai kuliner, setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional dengan cita rasa dan karakteristik yang berbeda-beda.

Untuk merayakan keberagaman warisan kuliner Indonesia, Summarecon Mall Serpong (SMS) akan kembali menghadirkan Festival Kuliner Serpong (FKS), mulai tanggal 27 Oktober – 27 November 2022 di area Parkir Timur SMS.

Tahun ini, salah satu festival kuliner terbesar di Tangerang akan hadir untuk yang ke-10 kalinya dengan mengangkat tema Bali Heritage ‘Indonesia Spice Up the World’. Indonesia Spice Up the World sendiri merupakan program bersama lintas kementerian/lembaga untuk mendukung peningkatan kontribusi dan nilai tambah sub sektor kuliner bagi perekonomian nasional.

Siapa yang tak kenal dengan keindahan pesona Pulau Dewata? Daerah ini memang selalu menakjubkan bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain memiliki keindahan alam dan budaya, Bali juga kaya akan kuliner tradisional.

Dalam momen FKS 2022, SMS akan mengangkat kekayaan kuliner tradisional Bali, yang terkenal dengan berbagai ramuan bumbu rempah khas Bali yang meresap sempurna dan memanjakan lidah.

Dengan menghadirkan lebih dari 99 pelaku usaha kuliner Nusantara, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner asli Bali seperti Ayam Betutu Khas Gilimanuk Bali, Nasi Jinggo Warung Bli Made, Nasi Pedas Kampung Bali, Cumi Bakar Bumbu Bali, Sate Babi Bli Nyoman Bali, Iga Babi Bakar Bali by Bli Permana, Krisna Oleh-Oleh khas Bali, Pia Kukus Made Bali, serta kuliner Nusantara lainnya.

“Sejumlah sajian menu makanan yang dihadirkan di FKS 2022 merupakan makanan otentik yang memang dibawa langsung dari Bali. Selain kuliner, dekorasi dan hiburan yang disajikan pun kental dengan budaya layaknya di Bali. Kami berharap kerinduan SMSLovers akan festival kuliner akan terbayar dalam gelaran FKS 2022,” ungkap Tommy selaku Center Director SMS.

Untuk menemani waktu santap pengunjung, panggung FKS juga akan diisi dengan banyak kegiatan seru seperti Chefpreneur Cooking Demo pada tanggal 6, 13, dan 20 November 2022, serta Musik dan Tarian Tradisional Bali yang akan membuatmu serasa sedang kulineran di Pulau Dewata.

Tak hanya itu, FKS 2022 juga akan dimeriahkan dengan penampilan musik dari The Groove feat. Tiara Effendy pada tanggal 11 November 2022 dan Coconut Treez & Melanie pada 18 November 2022 pukul 20.00 WIB.

SMS juga akan mengajak SMSLovers berpartisipasi merayakan kembalinya FKS 2022 dengan menghadirkan kompetisi bertajuk FKS Creators, untuk mendukung kreativitas SMSLovers yang hobi membuat konten dan berbagi rekomendasi kuliner. Selain FKS Creators, beragam interactive activity berhadiah total puluhan juta rupiah juga bisa kalian ikuti melalui media sosial SMS.

Untuk informasi lengkap mengenai FKS 2022, SMSLovers dapat langsung menuju media sosial SMS, di Instagram dan TikTok @sms_serpong, Facebook Fanpage di Summarecon Mall Serpong, atau di www.malserpong.com. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di FKS 2022!

(Wul)