MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama September 2022 mencapai 538,32 ribu, atau naik 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Naik secara signifikan sebanyak 10,8 persen mencapai 538 ribu pengunjung, yes," ujar Sandiaga dalam Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).

Lima negara penyumbang wisatawan mancanegara paling banyak ke Indonesia adalah Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Inggris.

Dengan capaian tersebut maka total wisman yang berkunjung ke Indonesia sejak Januari hingga September 2022 sudah mencapai 2,4 juta orang.

Sandiaga optimis kalau target kunjungan wisman ke Indonesia akan tercapai di atas ambang batas atas.

"Kalau misalnya kita bisa Oktober, November, Desember itu masing-masing maintenance di angka 500 ribu, maka kita akan mendapat tambahan satu setengah juta, ditambah 2,4 juta kemungkinan kita mendekati angka 23,9 sampai 4 juta mudah-mudahan sampai di atas target ambang batas atas," terangnya.

Meningkatnya kunjungan wisman ke Indonesia otomatis ikut bertambahnya keterisian bangku transportasi udara hingga okupansi hotel.

