JAKARTA - Park Hyatt Jakarta membawa pulang penghargaanThe Best Luxury Hotel Development dari ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards ke-8 yang digelar pada 11 November 2022.

Pencapaian tersebut diumumkan Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group lewat akun Instagram pribadinya, pada 11 November 2022.

"Congratulations! Park Hyatt Jakarta won The Best Luxury Hotel Development categroy from ProperttyGuru," ujarnya dalam unggahan tersebut, seperti dikutip pada Jumat (11/11/2022).

Mengutip rilis yang diterbitkan Property Guru, pada Jumat (11/11/2022), Park Hyatt Jakarta dan seluruh pemenang di Indonesia akan melaju ke PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final yang akan digelar di Bangkok, Thailand, pada 9 Desember mendatang.

Kemenangan tersebut menyempurnakan penghargaan yang diraih Park Hyatt Jakarta pada 8 November silam. Hotel tersebut meraih penghargaan The Best New Luxury Hotel dan The Best Newcomer Bar untuk KITA Bar di ajang Exquisite Awards 2022.*

BACA JUGA:Raih The Best Luxury Hotel, Park Hyatt Jakarta Ikon Baru Entertainment & Hospitality Jakarta

BACA JUGA:Menikmati View Spektakuler dan Aneka Sajian Mewah di KITA Bar Park Hyatt Jakarta

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(SIS)