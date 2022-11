MNC Land sebagai perusahan berfokus pada entertainment hospitality kelas dunia terus membuktikan kualitasnya dengan terus mempersembahkan mahakarya terbaik bagi Indonesia, salah satunya adalah Park Hyatt Jakarta.

Terbaru Park Hyatt Jakarta kembali meraih penghargaan pada ajang Indonesia Property Awards. Park Hyatt dinobatkan sebagai Best Luxury Hotel Development, setelah tiga hari sebelumnya juga menyabet dua penghargaan sekaligus, pada ajang Exquisite Awards 2022 dengan meraih The Best New Luxury Hotel dan The Best Newcomer Bar.

Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi hotel mewah berbintang 6 tersebut. Dengan usianya yang belum genap satu tahun Park Hyatt mampu membuktikan kualitas dengan terus meraih penghargaan di ajang bergengsi.

(Foto: Wiwie/MNC Portal)

Direktur MNC Land Natalia Tanudjaja, menjelaskan salah satu alasan Park Hyatt Jakarta mendapatkan penghargaan tersebut karena fasilitas hingga desain yang dimiliki oleh Park Hyatt Jakarta.

"Saat ini saya rasa Park Hyatt Jakarta merupakan salah hotel terbaik di Jakarta dan mungkin di Indonesia, karena kamarnya sangat luas, sangat Lux dan banyak sekali outlet restoran di sana," kata Natalia pada acara Indonesia Property Awards, Jumat, 11 November 2022.

Sementara itu, General Manager Park Hyatt Jakarta Fredrik Harfors juga menambahkan, penghargaan yang didapatkan akan menjadi semangat bagi Park Hyatt Jakarta untuk berkembang menjadi hotel yang terbaik di Indonesia.

"Kita menghadirkan hotel yang mempunyai area public, guest room, dan juga restoran signature, dan kita mempunyai taman rooftop hingga restoran Jepang," sambung Fredrik.

Adapun Park Hyatt Jakarta merupakan persembahan PT MNC Land Tbk (KPIG). Park Hyatt Jakarta memperkukuh reputasi MNC Land sebagai pengembang properti kelas dunia dengan fasilitas internasional yang dimiliknya. Park Hyatt Jakarta mengusung konsep modern luxury dan satu-satunya hotel bintang enam di Ibu Kota mulai beroperasi pada 8 Juli 2022. Park Hyatt Jakarta menempati 17 lantai teratas dari Park Tower, yang memiliki 37 lantai dengan 220 kamar besar nan elegan. (Foto: Wiwie/MNC Portal) Hotel ini menawarkan pilihan F&B beragam, dan berbagai fasilitas kelas dunia lainnya. Salah satu fasilitas yang menarik adalah Kita Bar di lantai 36 Park Hyatt Jakarta dengan mengusung konsep indoor dan outdoor. KITA Bar menawarkan kenyamanan kepada para pengunjung serta menyuguhkan view landcape kota Jakarta yang indah. Untuk mengetahui proyek-proyek milik PT MNC Land Tbk lainnya, silakan klik www.mncland.com.