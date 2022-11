PRAMUGARI kerap hadir dan menarik perhatian karena kecantikannya. Gaya yang memukau, paras yang sempurna, maka tak heran jika pramugari dijuluki sebagai 'bidadari' angkasa yang selalu tampil menarik. Seperti Alice Liu, pramugari maskapai Emirates.

Memiliki 23 ribu pengikut di akun instagramnya @alicedrinkcoffee. Pramugari yang akrab disapa Alice ini, cukup sering membagikan potretnya di akun instagram pribadinya. Netizen bahkan ada yang berkomentar di fotonya dengan mengajak nikah Alice.

Dilansir dari akun instagramnya, berikut potret memukau dan pesonanya Alice Liu yang dirangkum Okezone.

Duduk manja di Summit On Vanderbilt

Menikmati liburan saat tidak bertugas, pramugari cantik Alice Liu tampak mengunjungi observasi baru yang berdesain serba kaca, yakni Summit On Vanderbilt, New York, Amerika Serikat.

Mengenakan outfit kece dengan nuansa hitam, Alice berpose duduk manja bak model profesional. turtleneck hitam dan celana high waist abu-abu, serta kacamata di rambutnya yang tergerai membuat Alice tampak begitu mempesona. Rahang tegas dan senyum simpul di bibirnya yang sensual, membuat siapapun terpukau dengan kecantikannya.

"New York, New York US," tulisnya di caption.

"Memukau!!" tulis akun @daria_tovt.

"Cantik,'' tulis akun @jakmakiankhatcig.

Dinner Romantis

Makan malam dengan suasana romantis di Basko Dubai, Alice tampak begitu seksi dan memukau dengan dress bulu sepaha. Dres singkat yang membungkus kulit putih mulusnya tampak begitu sangat menggoda. Rambut yang digerai tertata, membuat leher jenjangnya terekspos sempurna.

Berpose menghadap kamera dengan tangan kanan yang memegang gelas dan duduk dengan menyilangkan kaki, menjadikan ia tampak anggun dan menawan.

"Basko Dubai,''tulisnya di caption.

''Astaga! Kamu terlihat menawan! Dari mana baju itu?", tulis akun @nyonya_astbury.

"Cantik'', tulis akun @umeshjat5400.

Seksi Berbikini

Menilik pada unggahan kali ini, tampak pramugari Alice Liu tengah asyik menikmati waktu senggangnya dengan berenang. Terlihat seksi dengan bikini berwarna kuning belahan dada rendah dengan motif bunga-bunganya, dengan rambut di sanggul indah, tak lupa kacamata di kepala, dan tangan kanan yang memegang segelas jus alpukat, ia tampak tersenyum manis ke kamera.

"Berbagi cinta yang mengambang,'' tulisnya di caption.

"Woww, gambar yang bagus,'' tulis akun @avi_patel007.

" Sangat seksi, dan menggoda," tulis akun @katerina. gaisova.

Duduk angunly di mobil Kali ini Alice Liu membagikan potret dirinya saat tengah berpose di dalam mobil mewahnya. Mengenakan mini dress dengan motif bunga yang memperlihatkan paha mulusnya, Alice berpose anggun dengan high heels dan duduk menyilangkan kaki, serta tangan kanan di kepala yang menjadikan ia tampak begitu cantik dan menggoda. Bahkan rambut panjangnya yang digerai membuat ia tampak begitu cantik paripurna. "Temukan seseorang yang mengeluarkan yang terbaik dalam diri Anda'', tulisnya di caption. "Wow, foto yang luar biasa,'' tulis akun @avi_patel007. "Menarik sekali," tulis akun @hakimfreestyle. Outfit serba hitam Layaknya seorang model, Alice Liu mendapat berbagai pujian dari para pengikutnya saat tengah mengunggah potret dirinya di Burj Khalifa. Mengenakan outfit serba hitam dan berpose tengah bersandar dengan posisi mengangkat sebelah kaki kanannya, tangan kanan yang menyandang tas bermerek, serta rambut indahnya yang sengaja digerai, ditambah senyum di bibirnya yang sensual membuat setiap lekuk tubuh Alice terlihat seperti patung yang terpahat sempurna. "Jangan biarkan siapapun mengambil sinar matahari dalam dirimu, hidup pantas diisi dengan orang-orang terkasih dan hal-hal baik'',tulisnya di caption. "Cantik,'' tulis akun @taobaobaba. ''Maukah Anda menikah dengan saya?'' tulis akun @minnasun.