BALI menjadi tuan rumah pagelaran internasional Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 yang digelar pada hari ini 15-16 November 2022. Sejumlah pemimpin dunia dari anggota G20 dijadwalkan akan mengikuti serangkaian acara puncak yang digelar pada hari ini.

Sejak 13 November 2022, tamu negara dan delegasi dari anggota G20 mulai berdatangan ke Pulau Dewata. Kawasan The Nusa Dua menjadi lokasi utama menginap dari sejumlah tamu negara yang hadir di KTT G20.

Anggota KTT G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menjadi salah satu hotel di kawasan The Nusa Dua yang menjadi tempat menginap para tamu dan undangan KTT G20. Tak hanya sebagai tempat menginap, Bali International Convention Center (BICC) yang juga merupakan fasilitas pertemuan bergengsi dari The Westin Resort Nusa Dua dipilih sebagai lokasi media center KTT G20.

Direktur Sales & Marketing The Westin Resort Nusa Dua, Saraswati Subadia menyampaikan, perhelatan internasional KTT G20 yang digelar di Bali, menjadi sebuah kebanggaan karena Bali International Convention Center (BICC) terpilih sebagai lokasi media center KTT G20.

“Kami menyambut baik perhelatan event internasional KTT G20 yang digelar di Bali. Kami juga sangat bangga bahwa The Westin Resort Nusa Dua menjadi pilihan tempat menginap tamu-tamu G20 dan delegasi dari negara G20. Tak hanya itu, Bali International Convention Center (BICC) juga terpilih sebagai lokasi media center KTT G20”, ucap Saraswat Subadia.

Lanjutnya, dengan adanya event berskala internasional yang dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dari berbagai negara tersebut, kami harapkan dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata Indonesia, khususnya Bali. "Sepanjang rangkaian kegiatan KTT G20 di Bali, pendapatan kami mengalami peningkatan hingga 20 persen. Khusus pada tanggal 14 dan 15 November, seluruh kamar di The Westin Resort Nusa Dua sudah full 100 persen", ucap Saraswati. Info lebih lengkap, kunjungi htttps://www.westinnusaduabali.com atau https://www.mncland.com. Ikuti terus akun Instagram @westinbali dan @mncland untuk dapatkan info menarik lainnya.