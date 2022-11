RUMAH kebanyakan dibangun dengan bahan dasar beton, campuran semen dan pasir. Namun di beberapa negara terdapat rumah unik yang memiliki bentuk dan bahan dasar berbeda dari rumah pada umumnya.

Keunikan itu mengundang perhatian turis lokal maupun mancanegara sehingga rumah-rumah unik tersebut jadi mendunia.

Berikut deretan rumah unik di dunia.

Rumah Air Terjun di Pennsylvania

Fallingwater atau Rumah Air Terjun di Pennsylvania dibangun sekitar tahun 1935. Perancang dari bangunan unik ini adalah Wright yang terinspirasi dari bentuk dan prinsip alam. Bahan, warna, hingga motif untuk desain rumah terinspirasi dari gaya alami.

Pada tahun 1964, Rumah Air Terjun dijadikan museum dan dibuka untuk umum. Kemudian ditetapkan sebagai National Historic Landmark dan Commonwealth of Pennsylvania Treasure.

Fallingwater atau Rumah Air Terjun di Pennsylvania (Wikipedia)

Rumah Air Terjun sudah terdaftar dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO. Bagi pengunjung yang ingin datang bisa membeli tiket masuk yang dibanderol mulai dari USD12 per orang dengan waktu kunjungan 5 jam, hingga USD1.500 untuk tur pribadi. Tiket masuk bisa dibeli di web resmi Rumah Air Terjun fallingwater.org.

Rumah Tersempit di Dunia

Rumah tersempit di dunia hanya memiliki ukuran 92 cm di sisi tersempit, sementara sisi terlebarnya 152 cm. Rumah yang terdapat di Warsawa, Polandia ini berdiri diapit dua bangunan besar yang berbeda. Struktur bangunannya semi transparan dengan dekorasi terbuka sehingga tidak membuat rumah terasa sumpek atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Untuk memasuki The Keret House, harus menaiki tangga yang hanya bisa dilalui oleh satu orang saja.

Meski memiliki luas bangunan yang kecil, rumah ini terdiri dari dua lantai. Ruangan di rumah ini cukup lengkap yakni ruang tamu, dapur yang dilengkapi kompor, cabinet, dan kulkas. Kemudian ada pula kamar mandi, kamar tidur yang dilengkapi rak buku, meja kerja, dan jendela. Semua ruangan di rumah ini memiliki ukuran serbamini yang hanya bisa ditempati satu orang saja.

Rumah Transparan di Jepang

Rumah Transparan di Jepang memiliki luas 914 kaki persegi. Rumah ini terinspirasi dari manusia purba yang dulu hanya tinggal di pohon saja. Bangunannya benar-benar dirancang transparan, hampir tidak memiliki bagian dinding beton. Orang yang melewati rumah tersebut pun bisa melihat isi rumah. Bangunan ini terdiri dari tiga lantai yang memiliki beberapa ruang hidup di dalamnya.

Perancang di balik bangunan transparan ini adalah seorang arsitek asal Jepang Sou Fujimoto. Ia mengatakan bahwa bagian paling menarik di rumah ini adalah desainnya yang transparan, tapi tetap terhubung dalam relativitas uniknya. Rumah ini dilengkapi 21 pelat lantai tersendiri yang memiliki ketinggian yang beragam guna memenuhi keinginan klien untuk tinggal sebagai nomaden.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Rumah Batu di Portugal

Rumah Batu berada di kawasan pegunungan Serra da Estrela dekat kota Manteigas, Portugal. Rumah batu digunakan sebagai tempat tinggal dan gudang penyimpanan selama bertahun-tahun. Di area Taman Nasional Serra da Estrela, rumah batu digunakan untuk para pendaki dan pejalan kaki sebagai tempat perlindungan dari angin atau udara dingin.

Di kawasan sekitar rumah batu, Serra da Estrela juga memiliki 350 km jalur pendakian dengan tiga rute utama yakni T1, T2, dan T3, serta enam rute tambahan yang terpisah. Kawasan ini cocok dikunjungi bagi para pecinta alam.

Rumah Terbalik di Jerman

Rumah terbalik yang berlokasi di Jerman dirancang untuk melawan gravitasi. Rumah terbalik benar-benar memiliki desain dengan atap yang berada di bawah. Pada tahun 2008, rumah terbalik dibangun dan menjadi yang pertama di Jerman.

Tidak hanya bentuk bangunannya saja yang terbalik, seluruh furnitur dan barang yang ada di dalam rumah juga diletakkan terbalik. Satu-satunya bagian yang tidak terbalik adalah tangga. Arsitek di balik desain rumah terbalik ini adalah Polandia Klaudiusz Golos dan Sebastian. Kedua arsitek tersebut memiliki proyek Die Welt Steht Kopf (Dunia Terbalik).

Rumah Panjang Iroquois di Amerika Utara

Rumah panjang memiliki bentuk seperti kapsul dengan bahan dasar kayu. Bangunan rumah panjang cukup besar dan tinggi. Rumah unik yang berada di Amerika Serikat ini adalah bangunan yang sudah ada sejak 600 tahun lalu. Namun sebenarnya konsep rumah panjang sudah ada sejak jauh lebih dari itu. Rumah panjang neolitikum diperkenalkan di Eropa tengah dan barat sekitar 7.000 tahun yang lalu.

Rumah panjang menjadi rumah tradisional suku Indian Amerika yang tinggal di selatan New England, New York, Pennsylvania, dan New Jersey. Selain menjadi rumah tradisional, bangunan ini juga merupakan simbol dari banyak tradisi masyarakat mereka.

Rumah Berbentuk Toilet di Korea Selatan

Rumah berbentuk toilet terdengar aneh dan unik. Namun rumah tersebut benar-benar ada di Korea Selatan. Rumah berbentuk toilet ini dibangun pada tahun 2007 oleh Sim Jae-Deok. Sim Jae-Deok merupakan seorang desainer sekaligus pendiri World Toilet Association. Rumah berbentuk toilet ini tidak hanya sekadar dibangun, melainkan memiliki tujuan untuk mengingatkan kebersihan toilet di seluruh dunia.

Dalam rumah ini terdapat dua kamar tidur, dua kamar tamu, dan tiga kamar mandi mewah. Kini rumah berbentuk toilet tersebut digunakan sebagai galeri seni serta sebagai simbol visi unik Sim Jae-Deok tentang kebersihan.