TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur siap diuji coba buka untuk umum pada 20 November 2022 setelah selesai direvitalisasi. Selain tampil dengan wajah lebih keren, taman hiburan bertema budaya Nusantara ini juga mulai menerapkan penjualan tiket secara daring.

Menurut Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC), Edy Setijono, penjualan tiket secara online dibuka mulai hari ini untuk uji coba terbatas bagi pengunjung umum, pada 20 November 2022.

BACA JUGA:Sandiaga Prediksi Ancol, Ragunan dan TMII Diserbu Pengunjung di Masa Liburan Nataru 2023

"Sejak kita buka pukul 08.00 WIB sampai dua jam saja tadi sudah terjual sekitar 500 tiket," kata Edy Setijono kepada awak media, Rabu (16/11/2022).

Edy mengungkapkan, saat masa uji coba kunjungan publik secara terbatas tersebut, TMII hanya membuka jam operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB.

"Kita melakukan uji coba terbatas ini untuk memastikan bahwa destinasi TMII betul-betul siap dikunjungi wisatawan," terang Edy.

Ihwal harga tiket masuk yang hanya bisa diakses via daring tersebut, Edy mengungkapkan tarif tetap sama seperti sebelumnya.

BACA JUGA:Piknik ke TMII, Yuk Ketahui Info Seputar IKN di Anjungan Kalimantan Timur

"Tiketnya masih sama dengan yang kemarin Rp25.000," ujar Edy.

Guna mengakses pembelian tiket tersebut, Edy menuturkan pengunjung dapat membelinya melalui website tamanmini.com mulai tanggal 16 November 2022.

"Dalam uji coba ini, TMII memberlakukan pembatasan kuota sebanyak 5.000 pengunjung per hari. Sementara, parkir kendaraan wisatawan terpusat di gedung parkir," terang Edy.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sekadar informasi, Setelah melakukan proses revitalisasi sejak 17 Mei hingga akhir September 2022, TMII kini hendak melakukan uji coba pembukaan secara terbatas.

Berdasarkan unggahan akun media sosial @media_tmii, pihak pengelola TMII akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkunjung walau dalam jumlah yang terbatas. Kunjungan ini sebagai rangkaian kesiapan TMII untuk membuka kembali pada 20 November mendatang.

"Siapa yang udah kangen banget ke TMII? The wait is finally over! Minggu, 20 November 2022, TMII akan mulai melakukan uji coba buka terbatas untuk masyarakat, lho!," tulis narasi dalam akun @media_tmii.

Menurut akun tersebut, TMII akan membuka pendaftaran kunjungan terbatas bagi masyarakat melalui pendaftaran secara daring. Batas pendaftaran kunjungan terbatas tersebut, dimulai pada 16 November 2022 dan tidak ada pembelian tiket di tempat.