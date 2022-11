INGGRIS memiliki variasi yang luar biasa. Dari desa, kotak cokelat, istana kerajaan, lanskap pegunungan cantik, dan beberapa garis pantai terindah di dunia menjadi daya tarik wisata.

Ditambah lagi, dengan dukungan sistem transportasi yang baik, Anda bisa dengan mudah mengunjungi banyak tempat. Sebagian besar, tempat wisata yang ada di Inggris bisa dikunjungi dengan menggunakan bus ataupun kereta.

Masih banyak lagi alasan kenapa Inggris wajib untuk masuk bucket list liburan Anda. Jika Anda bingung kemana saja ketika liburan di Inggris, maka berikut adalah beberapa rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi.

Melansir dari Travel and Leisure, berikut 7 destinasi wisata di Inggris Raya yang menjadi favorit turis setempat.

Distrik Danau, Inggris

Distrik Danau adalah sebuah danau yang berada di Britania Raya, Inggris. Terdapat lusinan rumah bangsawan dan hotel pedesaan Inggris yang megah seperti, Armathwaite Hall dan Brimstone Hotel.

Anda juga bisa menjelajahi Taman Nasional Lake District di sekitarnya, dan Scafell Pike (gunung tertinggi di Inggris).

Danau Distrik di Inggris (TripAdvisor)

Cotswolds, Inggris

Menikmati libur akhir pekan bersama keluarga atau pasangan, Anda bisa mengunjungi Blenheim Palace. Blenheim Palace adalah sebuah rumah pedesaan di Oxfordshire dan tempat kelahiran serta rumah leluhur Sir Winston Churchill.

Jangan lewatkan The Old Stocks Inn dan The Old Butchers untuk hidangan Inggris kontemporer yang istimewa dengan suasana santai, dan khas tradisional Inggris.

Brecon Beacons, Wales

Brecon Beacons adalah pegunungan di South Wales. Wales memiliki langit paling gelap di Inggris. Bahkan, Wales memiliki Cagar Langit Gelap Internasional yang paling mudah untuk di kunjungi, yaitu Taman Nasional Brecon Beacons yang terletak tepat di utara ibu kota Cardiff. Tempat ini juga terkenal dengan puncaknya yang tandus dan puncak tertinggi di Wales.Bagi Anda yang suka mendaki, mendaki Pen y Fan adalah sebuah keharusan.

Di sini juga terdapat hotel unik yang terpencil seperti Waterfall Country, dan Llanthony Priory. Di perbatasan barat taman terdapat Castell Carreg Cennen dan rumah Raja Charles III, Llwynywermod , sedangkan di timur terletak kota Abergavenny, pangkalan yang bagus untuk jalan-jalan yang luar biasa, restoran berbintang Michelin The Walnut Tree,dan Kastil Raglan abad pertengahan.

Cornwall, Inggris

Daerah yang berada di semenanjung barat daya Inggris ini adalah tempat orang Inggris menghabiskan liburan musim panas mereka, bukan hanya karena wilayah ini tercerah dan terhangat, tetapi karena tempat ini juga menyediakan pemandangan yang indah.

Cara terbaik untuk melihat Cornwall adalah dengan menapaki beberapa Jalur Pantai Barat Daya, Anda akan menemukan tebing terjal, teluk berpasir, dan pantai yang membentang bermil-mil.

Jangan lupa juga mencicipi kue Cornish tradisional (pai daging dan kentang) dan teh krim Cornish, yang mencakup scone gurih, selai stroberi, dan krim kental.

Pembrokeshire, Wales Inggris mungkin tidak dikenal dengan satwa liarnya, tetapi Pembrokeshire, di Wales Barat Daya memiliki lebih dari cukup banyak burung laut. Di Pulau Skomer, koloni besar puffin Atlantik menjadi daya tarik utama antara bulan April dan Juli. Di luar Taman Nasional Pantai Pembrokeshire, terdapat lumba-lumba dan anjing laut untuk dilihat dari pantai dan teluknya yang terpencil. Jika Anda lebih suka menjelajahi kastil, Pembrokeshire's Carew , Llawhaden, dan Manorbierkastil tidak banyak diketahui dan sangat berbeda. Namun, jika Anda hanya ingin bersantai di tempat di tepi laut, Anda bisa pergi ke Tenby. Setiap musim semi dan musim panas, Welsh sering dikunjungi oleh wisatawan karena pelabuhan ini memiliki empat pantai dan tembok abad ke-13 yang berisi banyak hotel, pub, dan toko. Jika Anda menyukai sesuatu yang lebih tenang, Anda bisa mengunjungi yurt geodome di Beavers Retreat Glamping dekat Manorbier, karena tempat ini merupakan Wales terbaik dan unik. Isle of Skye, Skotlandia Isle of Skye adalah pulau terbesar di Hebrides Dalam, Skotlandia.The Old Man of Storr di semenanjung Trotternish adalah tempat yang paling menarik pengunjung dari seluruh Inggris ke Isle of Skye di Hebrides, Skotlandia. Karena memiliki panorama yang unik hingga spot indah seperti, wilayah danau, air terjun, dan kastil yang berbatu. Tempat ini menjadi favorit bagi fotografer, di atas sini di 57ยบ Lintang Utara, memungkinkan Anda untuk melihat sekilas aurora borealis.Terhubung ke daratan melalui jembatan, jembatan yang berdiri sekitar tahun 1820 ini memang memiliki fungsi sebagai penghubung untuk menyebrangi Sungai Sligachan yang akan mengantarkan para wisatawan ke kawasan barat dari Isle of Skye. Kawasan jembatan ini juga sering menjadi spot fotografi, sehingga jangan lupa membawa kamera Anda untuk mengabadikan momen. Liverpool, Inggris Meski tahun lalu Liverpool dilucuti dari status warisan dunia oleh UNESCO, tetapi kota maritim barat laut ini tetap menjadi favorit di antara orang Inggris untuk bersenang-senang di akhir pekan. Liverpool di Stadion Anfield Terkenal dengan hiburannya, seperti pub dan bar, musik (termasuk Kontes Lagu Eurovision yang ikonis di M&S Bank Arena pada tahun 2023), dan klub sepak bola elite Liga Premier dari Everton FC dan Liverpool FC. Bagi Anda penggemar sepak bola, dan ingin menonton sepak bola terbaik, Anda bisa melihat pertandingan Everton FC di depan para penggemarnya yang bersemangat di stadion unik bergaya tahun 1930-an.