DESTINASI wisata Raja Ampat di Papua Barat meraih penghargaan dari Lonely Planet, media global pariwisata yang berbasis di Amerika Serikat.

Raja Ampat terpilih menjadi satu dari enam destinasi global dari seluruh dunia yang direkomendasikan sebagai destinasi yang harus dikunjungi atau must visit location pada tahun 2023 sebagai unwind destination.

“Penghargaan ini membawa harapan akan kebangkitan destinasi pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelas dunia. Penghargaan ini sekaligus membuktikan bahwa tren global pariwisata ke depan telah berubah dari 3S lama, yaitu Sand, Sun, and Sea menjadi 3S baru, yaitu Spirituality, Serenity, dan Sustainability,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (18/11/2022).

Kelima destinasi lainnya yang mendapatkan penghargaan dalam kategori yang sama yaitu Halkidiki di Yunani, Jamaica, Dominica, Malta, dan Jordan.

Menurut Sandiaga, Raja Ampat merupakan salah satu contoh destinasi yang lengkap 3S baru. “Salah satu desa di daerah tersebut, yakni Desa Wisata Arborek, berhasil dijadikan sebagai percontohan destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan,” ucapnya.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ni Made Ayu Marthini menambahkan bahwa Raja Ampat terpilih karena coral reefs dan diving spot yang tak ada tandingannya di dunia.

Atmosfer less crowded-nya dinilai mampu menjadi alternatif pulau baru Indonesia bagi para wisatawan mancanegara.

“Kami berharap penghargaan ini membantu meningkatkan awareness masyarakat internasional akan Raja Ampat dan Indonesia, sekaligus memacu seluruh aktor pariwisata Indonesia untuk meningkatkan manajemen pengelolaan destinasi 3S baru dengan lebih giat lagi,” ujarnya.

Penghargaan dari Lonely Planet menambah sederet penghargaan yang telah diterima Wonderful Indonesia sepanjang tahun 2022. Sebelumnya Bali menduduki ranking pertama 10 happiest holiday destinations in the world versi Club Med, Travel dan Tourism Operator berbasis di Prancis.

Lonely Planet merupakan media global pariwisata penyedia informasi terpercaya bagi para pelancong seluruh dunia yaitu Lonely Planet’s Best in Travel Destinations for 2023.