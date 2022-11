PAGELARAN terbesar sepak bola dunia segera bergulir pada 20 November 2022. Piala dunia sepak bola akan berlangsung di Qatar yang bertindak sebagai tuan rumah.

Para penggila bola pasti sudah sangat menantikan momen untuk menyaksikan tim negara idolanya bermain di pentas bergengsi empat tahunan tersebut.

Menyambut hal tersebut, Next Hotel Yogyakarta akan memfasilitasi para penggemar piala dunia untuk nonton bareng (nobar) yang akan berlangsung dari 20 November hingga 18 Desember 2022. Hal ini dilakukan sekaligus meresmikan AHA Cafe Yogya sebagai cafe yang berada di lantai dasar Next Hotel pada hari pertama Kick Off piala dunia.

General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Yonas Kusuma mengatakan bahwa kegiatan nobar tersebut dilaksanakan untuk meramaikan euforia piala dunia.

"Selain memperkenalkan AHA Cafe Yogya yang akan diresmikan pada hari yang sama dengan KICK Off Pertama Piala Dunia. Kami akan menjadikan AHA Cafe Yogya sebagai wadah untuk para penggemar sepak bola, khususnya masyarakat sekitar Yogyakarta"

Kegiatan nobar itu sendiri adalah bentuk inisiatif yang hanya dilakukan oleh Next Hotel Yogyakarta tanpa pihak manapun, dan telah memiliki lisensi resmi penyiaran piala dunia, dari PT Nonton Olahraga Dunia.

Tentunya untuk para penggila bola yang ingin menikmati momen nobar di AHA Cafe Yogya, dapat menikmati berbagai promo yang disajikan seperti snack dan minuman untuk menemani saat menyaksikan tim kesayangannya.

Khusus agenda nobar ini AHA Cafe Yogya menyediakan promo Snack dan minuman antara lain Chicken Nachos + Lemon Tea Jar, Mix Platter + Sangria Tea Jar, atau Pizza + Fruit Punch Jar yang bisa dinikmati untum 4 orang.

Selain Itu pula, ada Doorprize menarik dan undian uang tunai sebesar satu juta rupiah bagi yang nobar di AHA Cafe Yogya. "Khusus yg datang nobar minimal berempat, akan mengisi form yg akan diundi setelah final piala dunia untuk mendapatkan uang senilai satu juta rupiah, dan ada juga hadiah kejutan lainnya mulai dari souvenir PD, voucher menginap, voucher dinner, voucher berenang di Next Hotel Yogyakarta" Tutup Yonas. Bagi Anda yang berencana meramaikan momen nobar sekaligus menginap di Next Hotel Yogyakarta, dapat reservasi melalui 0811 1869 888 atau kunjungi https://www.nexthotel.id. Ikuti terus akun Instagram @next.hotel.id untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik lainnya.