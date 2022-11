10 BUAH paling mahal di dunia bikin warganet geleng-geleng kepala. Bentuk unik serta rasanya yang manis membuat buah-buahan ini memiliki harga tinggi.

Dunia pertanian buah berkembang pesat sesuai kemajuan zaman. Para peneliti melakukan uji coba membuat berbagai macam varietas buah unik. Misalnya semangka kotak, apel kotak, sampai mentimun berbentuk hati.

Berapa buah berbentuk unik ini memiliki harga sangat mahal. Buah-buahan seperti ini sangat jarang ditemukan. Selain buah berbentuk unik, ada juga beberapa jenis buah khusus yang harganya sangat mahal.

Nah, berikut adalah 10 buah paling mahal di dunia. Tertarik mencobanya?

10. Pir berbentuk patung Budha (Rp141 ribu)

Seorang petani asal Tiongkok bernama Xianzhang Hao berinovasi membuat pir berbentuk patung Budha.

Xianzhang Hao menanam pir dalam sebuah wadah berbentuk Patung Budha di lahannya di Provinsi Hebei. Tiongkok. Pir berbentuk Budha itu dijual dengan harga USD9 atau setara dengan Rp 141 ribu per potong.

9. Apel Sekai Ichi (Rp188 ribu)

Petani Jepang pertama kali membudidayakan apel Sekai Ichi pada tahun 1974. Arti dari 'Sekai Ichi' adalah 'nomor satu di dunia'.

Apel Sekai Ichi memiliki warna merah pucat, rasa yang sangat manis, serta ukuran yang besar. Harga satu buahnya mencapai USD12 atau setara Rp188 ribu.

8. Jeruk Dekopon (Rp1,2 juta/enam buah)

Jeruk Dekopon merupakan kombinasi jeruk mandarin dan jeruk manis tanpa biji. Banyak orang menganggap jeruk Dekopon sebagai jeruk terbaik di dunia. Jeruk Dekopon dijual dengan harga USD80 atau setara dengan Rp1,2 juta per pak isi enam.

7. Sembikiya Ratu Stroberi (Rp1,3 juta/pak)

Sembikiya Ratu Stroberi termasuk buah paling mahal dunia. Stroberi ini memiliki bentuk sempurna dengan warna merah merekah.

Cara menikmati stroberi jenis ini adalah dengan memakannya langsung. Harga satu pak Sembikiya Ratu Stroberi dibanderol USD85 atau setara dengan Rp1,3 juta.

6. Semangka Kotak (Rp12,5 juta)

Bentuknya yang unik membuat semangka kota dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Budidaya semangka kotak pertama kali populer pada tahun 2014. Satu buah semangka kotak dibanderol dengan harga USD800 atau setara dengan Rp12,5 juta.

5. Nanas dari Lost Gardens of Heligan (Rp23 juta)

The Lost Gardens of Heligan, Cornwall, Inggris adalah tempat membudidayakan nanas sejak abad ke-18. Nanas dari Lost Gardens of Heligan tidak dijual.

Walau demikian, nanas ini pernah dilelangkan dengan harga USD1.500 atau setara dengan Rp 23 juta per buah.

4. Mangga Taiyo no Tamago (Rp47 juta) Taiyo no Tamago merupakan mangga yang memiliki rasa dan bentuk yang sempurna. Setelah panen, Mangga Taiyo no Tamago dijual dengan cara melelangnya. Harga tertinggi mangga Taiyo no Tamago mencapai USD3.000 atau setara dengan Rp47 juta. 3. Semangka Densuke (Rp95 juta) Kulit mulus tanpa bintik dan garis membuat harga semangka Densuke sangat mahal. Rasanya juga lebih manis dari serangga pada umumnya. Harga asli semangka Densuke adalah USD250 atau setara dengan Rp39 juta. Tetapi, semangka ini pernah dilelang dengan harga Rp95 juta.

2. Anggur Romawi Ruby (Rp131 juta) Buah paling mahal di dunia selanjutnya adalah anggur Romawi Ruby. Anggur termahal di dunia ini pertama tumbuh di kawasan Prefektur Ishikawa pada 2008. (Foto: Ist) Petani memastikan setiap anggur memiliki kadar kadar gula lebih 20 gram. Harga Anggur Romawi Ruby ditaksir mencapai Rp131 juta. 1. Melon King Yubari (Rp470 juta/pasang) Melon King Yubari berasal dari Hokkaido, Jepang. Kulitnya halus, berbentuk bulat sempurna, serta rasanya yang lembut merupakan ciri khas dari melin ini. Biasanya banyak orang membeli Melon King Yubari sebagai hadiah selama Chugen – Festival Hantu, festival traditional Bhuddist dan Tao. Harga per pasang Melon King Yubari mencapai USD30 ribu atau setara dengan Rp470 jutaan atau seharga 1 unit mobil Wuling Almaz Hybrid. Mobil SUV hybrid itu dibanderol seharga Rp470 juta on the road Jakarta. Demikian tadi 10 buah paling mahal di dunia yang tentunya bikin geleng-geleng kepala. Sudah pernah coba?