LIBUR akhir tahun sudah di depan mata. Singapura masih menjadi negara yang menarik untuk dikunjungi oleh pelancong dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Berikut sejumlah rekomendasi destinasi wisata dengan pengalaman baru, dikutip dari keterangan Badan Pariwisata Singapura (Singapore Tourism Board), Senin (21/10/2022).

Jewel Changi Airport

Jewel Changi Airport memiliki beragam fasilitas menarik termasuk taman, atraksi, pertokoan, destinasi kuliner, hotel dan berbagai destinasi yang dapat dinikmati oleh penduduk dan pengunjung.

Beberapa atraksi yang ada di Jewel Changi Airport di antaranya Rain Vortex, air terjun indoor tertinggi di dunia.

(Foto: Instagram/@jewelchangiairport)

Ada juga Canopy Park, dari labirin hingga jaring yang memantul. Berjalan-jalan di sepanjang jalur taman, meluncur di seluncuran raksasa, atau bersembunyi di balik kabut. Habiskan waktu berjam-jam untuk bermain, atau sekadar bersantai.

Gardens by the Bay – 'Avatar: The Experience'

Gardens by The Bay merupakan salah satu tujuan wisata paling ikonik di Singapura. Berkeliling Flower Dome yang memiliki atap kaca yang estetik adalah salah satu aktivitas yang bisa dinikmati seluruh keluarga.

Selain itu, terdapat area Cloud Forest yang memiliki suhu sangat sejuk dengan salah satu air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia. Pengunjung juga dapat merasakan pemutaran perdana dari "Avatar: The Experience" yang hadir terbatas mulai dari 28 Oktober 2022 hingga 31 Maret 2023.

(Foto: Instagram/@gardensbythebay)

Pengalaman ini mengajak pengunjung untuk masuk dan terhubung dalam dunia asing Pandora, dunia yang penuh cahaya, makhluk mistis, flora, dan budaya menawan dari penduduk asli, Na’vi.

Museum of Ice Cream

Museum of Ice Cream menjadi destinasi wisata terbaru yang patut dikunjungi di Singapura. Museum ini adalah yang pertama dibuka di luar Amerika, dan keluarga yang berkunjung akan disuguhkan pengalaman makan es krim sepuasnya dengan cita rasa lokal hingga internasional.

Lebih lanjut, museum memiliki 14 instalasi Instagramable di beberapa arena menarik seperti Dragon Playground, Sprinkle Pool, hingga Pink and Yellow Jungle.

Staycation in the Wild Staycation in the Wild adalah petualangan satwa liar yang dapat dilakukan oleh semua orang. Dari 1 Juli hingga 30 Desember 2022, pengalaman unik dua hari satu malam ini adalah cara sempurna untuk menjelajahi Singapore Zoo. Sementara itu, pelancong dapat segera bepergian ke Singapura tanpa perlu melakukan karantina, asalkan sudah di vaksinasi dosis lengkap. Wisatawan yang belum vaksin juga tetap bisa berkunjung ke Singapura dengan melampirkan hasil tes PCR. (Foto: Instagram/@soojung_rosa) Wisatawan juga dapat menikmati udara bersih Singapura dengan bebas, menyusul penggunaan masker di luar ruang sudah tidak diwajibkan. SkyHelix Sentosa Nikmati udara segar sambil menikmati pemandangan 360 derajat dari Sentosa hingga Greater Southern Waterfront dari ketinggian 79-meter di atas permukaan laut Dibuka pada Desember 2021, Skyhelix Sentosa akan menguji adrenalin sekaligus menawarkan momen yang tak terlupakan bagi pengunjung saat mencapai puncak SkyHelix Sentosa.