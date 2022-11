KEPALA Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Bambang Sigit Purnomo mengatakan pengunjung wisata di Taman Nasional Tanjung Puting masih didominasi wisatawan mancanegara (wisman).

"Saat ini kunjungan pariwisata ke Taman Nasional Tanjung Puting terus meningkat. Tercatat hingga September, sebanyak 22.000 lebih wisatawan telah berkunjung yang mana hampir 80 persennya berasal dari luar negeri seperti Spanyol dan negara eropa lain," kata Sigit, melansir Antara.

Menurutnya, wisatawan mancanegara yang berkunjung di Taman Nasional Tanjung Puting itu sangat tertarik untuk melihat dan menikmati kawasan konservasi satwa langka orangutan tersebut.

Taman Nasional Tanjung Puting terletak di semenanjung barat daya provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi salah satu lokasi terbaik untuk melihat habitat alami orangutan.

(Foto: Sukardi.MNC Portal)

Berdasar data inventarisasi satwa Balai Taman Nasional Tanjung Puting pada 2016 tercatat kawasan taman nasional seluas 415.040 hektare ini dihuni sekitar 917 ekor orangutan.

Dijelaskannya, puncak kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Tanjung Puting terjadi pada Juni hingga Agustus 2022. Hal itu karena pada bulan tersebut di negara-negara Eropa sedang memasuki waktu libur musim panas.

Sementara itu, salah satu pemilik kapal wisata rute Tanjung Puting, Ahmad Yani mengatakan saat ini biaya sewa kapal sedang mengalami kenaikan harga. Hal itu lantaran pengelola harus melakukan penyesuaian pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

"Sebelum pandemi harga sewa biasa Rp700.000 hingga Rp900.000 per hari. Saat ini harga sewa per hari Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hari, tergantung dari besar kapal dan fasilitas yang disediakan," kata pemilik Tour Travel Boneo Hijau Persada tersebut.

(Foto: Sukardi/MNC Portal)

Ia pun membenarkan puncak kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Tanjung Puting terjadi pada Juni hingga Agustus 2022. Bahkan pada puncak kunjungan tersebut sehari 20 unit kapal wisata bisa masuk ke Taman Nasional Tanjung Puting untuk membawa wisatawan.

"Bahkan kadang wisatawan yang datang tidak kebagian kapal sehingga harus menunggu di pelabuhan Tanjung Puting," tuntasnya.