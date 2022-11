MENGULAS 5 keistimewaan Qatar yang membuat banyak orang ingin menjadi warga negara tersebut. Qatar kini sedang menyelenggarakan Piala Dunia 2022. Negara kecil di Jazirah Arab ini sangat makmur dan kaya.

Qatar merdeka pada 1971. Usai merdeka, Qatar menemukan salah satu cadangan gas alam cair (LNG) terbesar di dunia dengan pendapatan per kapita rata-rata USD 100.000, mengubah negara itu dari miskin jadi kaya raya.

Karena kemakmurannya, banyak orang yang ingin tinggal di Qatar. Nah, berikut 5 keistimewaan negara Qatar yang membuat banyak orang ingin menjadi warga negara tersebut.

BACA JUGA:Intip Keindahan 5 Kota Tuan Rumah Piala Dunia 2022 di Qatar, Bikin Turis Terpukau

1. Banyak fasilitas gratis

Qatar dengan pendapatannya yang melimbah mampu memberikan banyak fasilitas gratis bagi warga negaranya. Fasilitas yang digratiskan tersebut berupa biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya air, dan biaya listrik. Bahkan, pemerintah Qatar juga memberikan bantuan berupa perumahan bagi warganya.

2. Gaji bebas pajak

Para pekerja di Doha tidak diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan pribadinya. Itu berarti para pekerja di Qatar berhak membawa pulang gaji mereka secara utuh.

Penerapan pajak diberlakukan kepada perusahaan atau pebisnis dengan tarif pajak 10% yang dibayarkan pertahun. Pada 2018, Qatar mengeluarkan aturan baru dengan menerapkan pajak 100% untuk tembakau dan produk turunannya, serta pajak 50% untuk produk minuman manis dan minuman berenergi.

BACA JUGA:4 Fakta Menarik Bandara Hamad Doha Qatar, Airport Terbaik di Dunia 2022

3. Kriminalitas yang rendah

Jika tinggal di Qatar, Anda tak perlu khawatir akan tindak kriminalitas. Pasalnya, negara dengan ibu kota Doha ini memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Bahkan pada 2021 majalah Global Finance menobatkan Qatar sebagai negara teraman ketiga di dunia.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

4. Harga bahan bakar yang murah

Harga bahan bakar untuk kendaraan bermotor di Qatar tergolong cukup murah. Melansir dari Khaleej Times, per 1 November harga bahan bakar Super hanya QAR 2.10 per liter atau setara dengan Rp9.000. Sedangkan bahan bakar diesel dihargai QAR 2.05 per liter atau Rp8.800.

5. Kemudahan dalam umrah dan haji

Menjalankan ibadah umrah dan haji merupakan keinginan setiap orang muslim. Jika menjadi warga negara Qatar, Anda akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan ibadah tersebut.

Pasalnya, Qatar dan Arab Saudi jaraknya cukup dekat, sehingga biayanya pun akan lebih terjangkau. Selain itu, Anda tak perlu menunggu waktu bertahun-tahun untuk bisa haji, bahkan tahun pertama pendaftaran pun Anda bisa langsung berangkat.

Nah, itulah 5 keistimewaan Qatar yang membuat banyak orang ingin menjadi warga negara tersebut.