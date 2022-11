MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dihadiri sejumlah anggota komisi mitra Kemenparekraf tersebut. Sandiaga turut didampingi sejumlah pejabat Kemenparekraf. Mereka kompak mengenakan kemeja seragam Kemenparekraf bewarna olive.

Raker ini agendanya evaluasi program kerja tahun 2022, kemudian membahas isu pembentukan kelompok kerja (pokja) dan tim teknis tindak lanjut PP Nomor 24 Tahun 2022, dan Hasil Pertemuan G20 Bidang Pariwisata.

Di awal dan akhir rapat kerja, Menparekraf Sandiaga membacakan pantun, sebagai salah satu cara untuk mencairkan suasana di ruangan agar tidak terlalu tegang.

Sandiaga mengatakan, bahwa pihaknya optimistis akan hasil dari kinerja ekonomi kreatif (ekraf) mencapai dan melebihi capaian target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Bahwa hasil dari kinerja ekonomi kreatif optimis, kami bisa mencapai target yang maksimal," ujar Sandiaga Uno.

Sementara itu, Wamenparekraf Angela menambahkan, terlaksananya G20 beberapa waktu lalu di Bali membuat pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) di Indonesia semakin meningkat. Sehingga Indonesia kian dikenal oleh dunia, khsusnya terkait dengan perkenalan destinasi-destinasi wisata di Nusantara.

"Sebagai cara promosi pariwisata yang efektif dan strategis dengan mengekspose potensi pariwisata Indonesia untuk memberikan Wow Effect The First Time , Once In a Life Time, and Unforgettable," terang Angela.