SEJUMLAH selebriti dunia tak langsung terjun ke industri hiburan saat mulai berkarir. Mereka memilih pekerjaan yang jauh dari kamera maupun sorotan publik seperti misalnya saja pramugari.

Selebriti dunia yang pernah bekerja jadi pramugari terbilang cantik dan memiliki fisik menarik. Tak heran, mereka pun bisa dengan mudah mencuri hati penggemar ketika akhirnya banting setir menjadi artis.

Lantas siapa saja selebriti dunia yang pernah bekerja jadi pramugari? simak daftarnya berikut ini.

1. Kris Jenner

Selebriti sekaligus ibu dari Kim Kardashian, Kylie Jenner, dan Kendall Jenner ini pernah merasakan bekerja sebagai pramugari. Pada tahun 1976, Kris Jenner mengabdi untuk American Airlines.

Kini pemilik nama asli Kristen Mary Houghton itu lebih dikenal sebagai bintang televisi, pebisnis, hingga sosialita.

2. Dheeraj Dhoopar

Dheeraj Dhoopar termasuk dalam selebriti dunia yang pernah bekerja sebagai kru pesawat, Aktor sekaligus model asal India ini merupakan pramugara.

Tak disebutkan dengan jelas maskapai yang pernah menaungi Dheeraj. Hanya saja dirinya mengaku memulai karir sebagai pramugara di sebuah perusahaan penerbangan terkemuka.

3. Maria Chike Benjamin

Maria Chike Benjamin adalah seorang bintang reality show asal Nigeria. Mengutip dari opera.news, Maria sempat pindah ke Dubai dan menjadi pramugari maskapai Emirates.

Setelah dirinya mengikuti reality show Big Brother, Maria pun lebih fokus berkarir sebagai pengusaha.

4. Kate Linder

Selebriti dunia selanjutnya yang pernah bekerja sebagai pramugari adalah Kate Linder. Kate dikenal sebagai aktris Amerika lewat perannya sebagai Esther Valentine di The Young and The Restless.

Sewaktu muda, Kate bekerja di Transamerica Airlines. Namun setelah itu dirinya memilih banting setir menjadi bintang televisi.

5. Pyo Ye Jin

Si cantik pemeran Taxi Driver yakni Pyo Ye Jin juga pernah bekerja jadi pramugari. Uniknya, Pyo Ye Jin disebut-sebut sebagai pramugari termuda.

Ya, usianya saat menjadi pramugari di maskapai Korean Air masih menginjak 19 tahun.