BAGI Anda yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, mengajak si kecil untuk menyegarkan pikiran sejenak dengan bepergian ke tempat wisata ramah anak tentunya bisa menjadi aktivitas menyenangkan.

Terdapat beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan waktu bersama anak tersayang. Berikut 6 di antaranya sebagaimana dikutip dari siaran pers Pegipegi.

Taman Safari Bogor

Berkunjung ke kebun binatang selalu menjadi pilihan menyenangkan bersama anak. Di Bogor, Anda bisa mengajak si kecil mengenal berbagai satwa di Taman Safari Indonesia dari dekat secara aman.

Taman safari ini memiliki sekitar 3.000 satwa dari seluruh dunia dan lokal, seperti orangutan hingga harimau putih. Anda juga bisa menjajal wahana wisata lainnya, seperti naik balon udara pada ketinggian 40 meter, pertunjukan Wild-Wild West, Baby Zoo, akuarium air tawar, dan rumah pohon.

(Foto: Dok. Pribadi/Yenti)

Harga tiket masuk, dipatok mulai dari Rp200.000 per orang saat weekdays dan Rp220.000 per orang saat weekend. Dengan tiket seharga Rp200 ribuan tersebut, Anda bersama si kecil sudah bisa menikmati Safari Journey, Istana Panda, 13 wahana permainan, delapan presentasi edukasi, Baby Zoo, Kubah Burung, Komodo Dragon Island, Pusat Primata, Air Terjun Curug Jaksa, Humboldt Penguin, dan Kampung Papua.

Jakarta Aquarium

Destinasi wisata ini merupakan salah satu spot menarik untuk dikunjungi bersama si kecil. Lokasinya terletak di Neo Soho Central Park, tepatnya di lantai LG 101–LGM 101.

Jakarta Aquarium & Safari menyimpan sekitar 3.500 spesies satwa akuatik, seperti ikan pari elang, banggai cardinal, dan mandarinfish, serta satwa non-akuatik. Anda dan si kecil juga bisa berinteraksi dengan beberapa binatang, seperti hiu bambu pita cokelat, bintang laut biru, berang-berang, hingga burung beo di area Touch and Find Zone.

(Foto: Instagram/@jakartaaquarium)

Selain itu, ajak si kecil untuk melihat pertunjukan dongeng bawah laut dengan teknik ilusi dan kemampuan epik perenang profesional.

Pengunjung juga bisa melihat putri duyung menari bersama ikan-ikan seirama dengan alunan musik. Jika ingin merasakan sensasi naik kapal selam sungguhan, Anda bisa mencoba wahana Sea Explorer.

Harga tiket masuk ke Jakarta Aquarium & Safari pada Senin-Jumat dijual mulai dari Rp147.000 (dewasa) dan Rp112.700 (anak-anak). Sedangkan pada Sabtu-Minggu, harga tiket pengunjung dewasa mulai dari Rp171.500 dan anak mulai dari Rp147.000.

Farm House Lembang

Jika sedang berkunjung ke Bandung, ajak anak Anda ke Farm House Susu Lembang. Lokasinya berada di Jalan Raya Lembang No. 108, Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Di sini, anak-anak bisa berinteraksi dengan berbagai hewan ternak yang menggemaskan, seperti domba dan kambing.

(Foto: Instagram/@farmhouselembang)

Ada banyak juga objek wisata yang bisa ditelusuri, salah satunya The Hobbit –replika rumah mungil dari film The Hobbit–. Selama di sana, Anda bisa mengajak si kecil untuk berfoto dengan latar bangunan ala Eropa sambil mengenakan kostumnya. Selain itu, Anda bisa menikmati susu sapi murni yang sudah diolah langsung dan membeli oleh-oleh khas Lembang lainnya.

Farm House Lembang buka setiap hari pada pukul 09.00–18.00 WIB. Harga tiket masuknya sekitar Rp30.000 per orang untuk pengunjung usia dua tahun ke atas.

Bali Safari & Marine Park

Apabila berencana liburan ke Bali, ajak anak Anda jalan-jalan ke Bali Safari & Marine Park. Taman safari ini menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 1.000 binatang sekaligus area konservasi satwa liar, langka dan terancam punah. Lokasinya terletak di Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Kilometer 19.8, Gianyar, Bali.

Bali Safari & Marine Park menghadirkan beragam wahana dan atraksi menyenangkan serta edukatif bagi para pengunjung, terutama anak-anak. Di wahana Jungle Hopper, pengunjung bisa mengelilingi Bali Safari & Marine Park menggunakan trem khusus sambil berinteraksi dengan satwa.

Apabila anak Anda mengagumi gajah, cobalah wahana Elephant Back Safari untuk berinteraksi dengan binatang nan menggemaskan tersebut.

(Foto: balisafarimarinepark.com)

Jika berkunjung di pagi hari, jangan lewatkan wahana Breakfast with the Lions. Anda dan si kecil bisa sarapan dengan latar habitat asli singa-singa di sana.

Tak perlu khawatir dengan keamanan, karena restoran bertema Afrika ini memiliki panel kaca yang memisahkan pengunjung dengan para singa. Tenang, masih ada banyak lagi wahana lain yang bisa Anda coba bersama anak-anak di Bali Safari & Marine Park.

Tiket Bali Safari & Marine Park dipatok mulai dari Rp135.000 per orang untuk paket Safari Explorer, Rp235.000 per orang untuk paket Safari Legend, Rp400.000 per orang untuk The Night Safari, dan Rp420.000 per orang untuk Elephant Back Safari.

Scientia Square Park

Destinasi wisata keluarga kekinian ini menyimpan koleksi binatang unik yang sulit ditemukan di Indonesia. Setidaknya ada 10 aktivitas yang bisa dilakukan di Scientia Square Park.

Seperti Rabbit Tales untuk berinteraksi dengan kelinci; The Aviary untuk berinteraksi dengan ayam dan burung; dan Teepee Barn untuk melihat hewan alpaca, keledai, kuda kecil, dan lainnya.

Ada juga tujuh aktivitas menarik lain yang bisa Anda coba. Selain aktivitas, atraksi seperti wall climbing, meet and greet furry fellas, owl show.

Scientia Square Park terletak di Jalan Scientia Boulevard, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tak jauh dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Harga tiket masuk per orang adalah Rp45.000 (hari kerja) dan Rp95.000 (weekend dan hari libur nasional). Harga tersebut belum termasuk tiket ke sejumlah wahana di Scientia Square Park.

Museum Angkut

Bagi Anda yang memiliki anak hobi bermain mobil-mobilan, berkunjung ke Museum Angkut bisa menjadi pilihan seru. Museum ini terletak di Jalan Terusan Sultan Agung Nomor 2, Ngaglik, Kota Batu, Jawa Timur.

Di sini, Anda bersama si kecil bisa melihat berbagai wahana dan koleksi transportasi yang terbagi dalam 11 area, mulai dari Batavia Zone, Las Vegas, Hollywood hingga Europe Zone.

(Foto: Instagram/@deliaseptianti)

Pengunjung juga bisa mencoba flight simulator, melihat parade dan atraksi melalui VR, hingga menjajal kemampuan membalap menggunakan F1 simulator.

Selama di sini, si kecil juga bisa berfoto di tempat menarik seperti suasana Menara Eiffel ala Paris, Beefeater Inggris, Stasiun Kota, hingga mencoba kostum ala Buckingham Palace.

Museum Angkut beroperasi setiap hari, mulai pukul 12.00-20.00 WIB. Untuk harga tiket masuk, pada hari Senin–Jumat dan akhir pekan tetap sama, yaitu Rp100.000 per orang.