EROPA ternyata menjadi rumah bagi lokasi syuting terbaik di dunia, penawaran kanvas yang kaya bagi seniman dari berbagai genre bahkan dengan struktur monumental dan landmark film ikonik.

Mungkin, ada sebagian besar dari Anda menyukai film-film ini yang melakukan pengambilan gambar di Eropa. Apalagi, kesenangan Anda terhadap filmnya membuat Anda penasaran untuk mencoba pergi ke lokasi syutingnya sekaligus liburan.

Melansir dari Travel Weekly News, berikut 10 lokasi syuting terbaik Eropa yang bisa Anda kunjungi. Mari simak!

Harry Pottter – Inggris

Inggris tak hanya menjadi rumah bagi keluarga kerajaan, namun juga rumah bagi beberapa film terbaik yang pernah dibuat, termasuk Harry Potter. Anda akan berandai dapat menghadiri Sekolah Sihir dan Sihir Hogwarts. Termasuk, merasakan kunjungan ke Universitas Oxford yang menjadi rumah bagi Harry Potter dan temannya.

Tur universitas ini juga termasuk mengunjungi alun-alun, serambi Gereja Kristus, tangga ikonik, aula besar, dan katedral. Anda pasti akan mewujudkan impian perjalanan Hogwarts selama perjalanan tersebut.

James Bond – Dataran Tinggi Skotlandia (Glencoe)

Film ini merupakan seorang legenda yang lahir di Dataran Tinggi Skotlandia, sejumlah 27 film diproduksi untuk serial ini. M16, ikonik dari film James Bond ini memiliki kediaman di pulau Skotlandia.

Glen-Etive berjarak beberapa kilometer dari Glencoe, pemandangan menakjubkan hingga luar biasa dengan pegunungan besar, juga danau.

Game of Thrones – Krosia (Benteng Klis dan Istana Diocletian)

Sebuah fakta menyenangkan, jika acara HBO selama beberapa musim difilimkan di Krosia. Bagi Anda penggemar film ini, Anda bisa datang dengan menaiki bus lokal dari pusat Split yang membawa Anda ke Benteng Klis terkenal, kota Meereen.

Bagian tengah pusat Split, istana Diocletian, tempat Khaleesi dari Great Grass Sea memelihara naganya.

Captain America – Jerman (Berlin dan Leipzig)

Marvel memiliki film superhero terbaik yang pernah dibuat, termasuk Captain America: Civil War. Sebagian besar film ini diambil di AS, adegan paling penting dan bersejarah diambil di Berlin dan Leipzig.

Adegan di Berlin difilmkan di Messedamm dan pusat konferensi ICC, sementara Banda Leipzig, tempat terjadinya perkelahian besar antara Avengers. Kemudian, hotel grand Budapest, hotel itu menjadi tempat pengambilan gambar film di Jerman di sebuah kota terkenal, Gorlitz.

Mamma Mia - Greek Island (Pulau Skiathos dan Skopelos)

Sebuah musikal Mamma Mia, mungkin sebagian dari Anda tahu tentang musikal ini. Pulau Yunani memiliki pantai ikonik yang digunakan dalam banyak pemandangan indah dalam musikal ini, pulau kecil di barat laut yang disebut Skiathos.

Bahkan pelabuhan tua Skiathos dijadikan cameo sebagai tempat pertemuan para bapak-bapak. Anda yang tengah mencari destinasi liburan romantis yang tidak ramai, maka sangat tepat untuk datang ke pulau Yunani.

The Fault in Our Stars - Belanda (Amsterdam)

Film yang satu ini sukses meluluhkan hati banyak orang hingga meneteskan air mata. Namun di balik kesedihan, terdapat adegan paling menggemaskan yang difilmkan di bagian utara Amsterdam, terkenal dengan nama Venesia.

Rumah Anne Frank di Amsterdam merupakan tempat Hazel dan Augustus berbagi kecupan pertama mereka. Bangku terkenal tempat para remaja ini berbicara tentang masa depan mereka yang berlokasi di Leidsegracht. Anda juga bisa membuat cerita cinta indah di Amsterdam.

Star Wars - Italia (Danau Como)

Film Star Wars seri kedua yang banyak dikenal menggunakan lokasi syuting di Danau Como dan Reggia di Caserta. Adegan paling mencolok adalah pengambilan gambar di Italia, namun pembuatan film dilakukan di banyak tempat berbeda di seluruh dunia.

Sang Gladiator - Malta

Film yang satu ini menggambarkan Roma kuno, ia membuat replika ibu kota Italia di marta dengan membangun replika colosseum dan mendirikan set pasar di sekitar lokasi. Struktur ini memberi set tampilan otentik.

Chocolate - France (Dordogne)

Film Chocolate merupakan kisah tentang sebuah toko cokelat kecil di desa Prancis. Film bergenre romantis ini dibintangi Johnny Depp dan Juliet Binoche, mengambil gambar di desa-desa indah di Burgundy. Desa-desa indah yang dapat Anda jelajahi dengan santai seraya menikmati angur.

Mission Impossible - Prague

Banyak film Hollywood dibuat di Praha karena estetika kota antiknya, salah satunya paling ikonik adalah Mission Impossible. Beberapa situs ikonik dalam film itu ada museum, Pulau Kampa di sebelah utara Istana Liechtenstein, dan jembatan Charles yang ikonik.