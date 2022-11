MENGUNGKAP 6 alasan kenapa Paris disebut Kota Cinta. Ibu Kota Prancis yang populer dengan landmark Menara Eiffel ini memang terkenal sebagai kota yang paling romantis.

Banyak pasangan kekasih maupun suami-istri memilih Paris sebagai destinasi liburan atau honeymoon karena kota ini dianggap sebagai tempat paling favorit untuk mengekspresikan cinta.

Berikut 6 alasan kenapa Paris disebut Kota cinta :

BACA JUGA:Termasuk Bali, Ini 10 Destinasi Honeymoon Paling Populer di Dunia!

1. Tempat yang Indah untuk melamar

Paris memiliki landmark yang indah seperti Menara Eiffel , Katedral Notre Dame, Piramida Louvre dan Taman Tuileries, Paris menawarkan banyak sekali tempat ikonik untuk dilamar.

Menara Eiffel

Selain itu, ikonik Paris disebut Kota Cinta karena hampir setiap sudutnya romantis. Jalan-jalan di sini dipenuhi dengan restoran dan kafe kecil, toko-toko lucu, dan seniman melukis di jalanan.

2. Menyala di malam hari

Momen romantis bisa juga dirasakan saat berjalan-jalan di kota pada malam hari, Anda akan menemukan bahwa kota ini diterangi dengan indah.

BACA JUGA:5 Penginapan Terapung di Indonesia Bikin Honeymoon Makin Asoy Geboy

Beberapa landmark paling ikonik di Paris, seperti Menara Eiffel, Katedral Notre Dame, dan Basilika Sacré-Coeur, akan menyala.

3. Jembatan kunci

Jembatan kunci salah satu ikon Paris disebut Kota Cinta atau teromantis. Ratusan ribu pasangan akan mengabadikan cinta mereka, dengan menuliskan nama dan tanggal mereka pada gembok disebut lovelock.

Memasang kunci ke jembatan dan kemudian melemparkan kuncinya ke Sungai Seine.

4. Diakui turis sebagai kota romantis

Sekitar 92% wisatawan mengatakan Paris sebagai Kota Cinta. Hampir setiap orang mendengar bahwa ini karena suasana romantis di Paris. Terlihat dari gang-gang kecilnya, bar dan restoran yang nyaman, Sungai Seine, dll.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

5. Restoran romantis

Paris dipenuhi dengan restoran kecil romantis menawarkan masakan Prancis yang lezat. Inilah alasan lain, mengapa Paris menjadi tujuan nomor satu bagi pasangan yang mencari romansa.

6. Banyak tempat jadi ikon romantis

Beberapa lokasi romantis yang ikonik di Paris contohnya The Temple is Love (Temple d'Amour). Ini mungkin mengingatkan Anda pada lagu Sisters of Mercy, tetapi ini sebenarnya ada Kuil Cinta.

Lokasinya di pinggiran kota Paris, yang disebut Temple d'Amour dalam bahasa Prancis, dapat ditemukan di sebuah pulau kecil di Versailles .