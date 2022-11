SUNGAI-sungai di Amerika Utara merupakan sumber utama air tawar untuk benua itu. Sungai tersebut sumber kehidupan sangat penting untuk alam dan masyarakatnya.

Melansir dari AZ Animals, berikut sungai-sungai terpanjang di benua Amerika yang menjadi sumber kehidupan termasuk untuk satwa liar.

1. Sungai Missouri (2.341 mil)

Sungai Missouri panjangnya 2.341 mil. Ini adalah sungai terbesar di Amerika Serikat dan Amerika Utara. Sungai Missouri mengalir melalui tujuh negara bagian di Amerika Serikat: Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, lowa, Kansas, dan Missouri. Mengalir hingga bergabung dengan Sungai Mississippi di St. Louis, Missouri.

Ketika kedua sungai bertemu, mereka tampak memiliki warna berbda yang disebabkan karena lumpur di Sungai Missouri membuatnya tampak lebih ringan. Jenis satwa yang tinggal sekitar 300 sepsies burung dan 150 spesies ikan di lembah Sungai Muissouri, juga dua dari spesies ikan ini sangat langka, yaitu ikan dayung dan Sturgeon pucat.

2. Sungai Mississippi (2.340 mil)

Mississipi, sungai terbesar kedua di Amerika dengan pajang 2.340 mil, namun panjang sungainya sering dilaporkan berbeda tergantung tahun atau metode pengukuran yang digunakan.

Sungai Mississippi

Sungai ini mengalir melalui 10 negara bagian AS, yakni Minnesota, Wisconsin, lowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi, dan Louisiana. Sungai Mississippi juga bagian penting dari pertumbuhan Amerika Serikat, kini terus menjadi salah satu saluran air komersial terpenting dunia.

Sungai Mississippi menyediakan habitat untuk satwa liar, di antaranya 260 spesies ikan, beberapa spesies kura-kura, 145 spesies amfibi dan reptil, termasuk aligator hingga lebih dari 50 spesies mamalia, dan 300 langka terancam punah.

3. Sungai Yukon (1.980 mil)

Sungai terpanjang ketiga di Amerika Utara ini juga menjadi sungai terpanjang di Yukon dan Alaska. Sungai mengalir di British Columbia di Kanada dan mengalir melalui wilayah Yukon di Kanada, lalu bermuara di Laut Bering negara bagian Alaska di Delta Yukon-Kuskokwim.

Sungai Yukon, salah satu sungai terpenting untuk mengembangbiakan salmon terutama yang berjalan secara global, menampung salmon coho, chum, dan Chinook. Banyak pula ikan lain yang juga hidup, seperti pike, whitefish, trout, Arctic grayling hingga inconnu. Terdapat rusa dan predator yang memakan ikan hiudp di sungai.

4. Sungai Rio Grande (1.896 mil)

Sungai Rio Grande ini terbesar keempat di Amerika Utara dan sungai terbesar di negara bagian Texas, AS. Sungai dimulai di selatan-tengah Colorado lalu mengalir ke tenggara melalui New Mexivo dan Texas, sampai bermuara di Teluk Meksiko. Sungai tersebut membentuk perbatasan nasional antara Amerika Serikat dan Meksiko di Texas.

Rio Grande memasok air ke daerah pertanian yang memiliki 20% air sungai sampai ke Teluk Meksiko. Sungai terbesar keempat itu ditetapkan sebagai Sungai Warisan Amerika, dan dua bagian panjangnya dipertahankan sebagai “Sistem Sungai Liar dan Pemandangan Nasional”.

5. Sungai Arkansas (1.460 mil)

Arkansas mengalir sejauh 1.460 mil melalui Amerika Serikat yang dimulai di pegunungan Rocky dekat Leadville, Colorado. Sungai terpanjang kelima di Amerika Utara mengalir melalui tiga negara bagian AS: Kansas, Oklahoma, dan Arkansas. Di Arkansas bergabung dengan Sungai Mississipi, jalan sungainya mengukir lembah.

Lembah Arkansas mempunyai lebar 30-40 mil dan memisahkan Pegunungan Ozark dari Pegunungan Ouachita. Beberapa titik tertinggi di negara bagian Arkansas ditermukan di lembah itu.

6. Sungai Colorado (1.450 mil)

Selanjutnya sungai terpanjang keenam di Amerika Utara, mengalir di Pegunungan Rocky tengah di Colorado di daerah sungai mengalir melalui tujuh negara bagian AS: Wyoming, Colorado, Utah, New Mexico, Nevada, Arizona, dan California. Sungai Colorado juga mengalir melalui Gran Canyon dan sebelas Taman Nasional AS.

Sungai Colorado, rumah bagi 40 spesies ikan unik, seperti razorback sucker, bonytail chub, Colorado pikeminnow, dan humpback chub. Saat ini, ikan-ikan tersebut terancam karena kehilangan habitatnya, pengalihan air melalui bendungan, pembangkit listrik termoelektrik, dan penguapan.

7. Sungai Columbia (1.243 mil)

Sungai Columbia mengalir sejauh 1.243 mil melalui Amerika Serikat dan Kanada, dimuali di Pegunungan Rocky British Columbia di Kanada dan mengalir ke barat laut, lalu mengalir ke selatan menuju negara bagian AS di Washington.

Sungai terpanjang ketujuh di Amerika berbelok ke barat untuk membentuk perbatasan antara Washington dan Oregon, lalu bermuara di Samudra Pasifik. Sungai ini menyediakan rumah dan tempat berkembang biak bagi banyak ikan anadrom, seperti coho, hingga sturgeon dan pernah menjadi tuan rumah aliran salmon terbesar di dunia.