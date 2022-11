MNC Land dan Next Hotel Yogyakarta bersama BMW Car Club Indonesia (BMWCCI) memberikan santunan kepada anak-anak panti asuhan Mizan Amanah. Penyerahan bantuan sekaligus dalam rangka Musyawarah Nasional (Munas) anggota BMWCCI yang berlangsung di Next Hotel Jumat (25/11/2022).

VP Hotel Development MNC Land, Daniel Hutagalung mengatakan, penyerahan bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian MNC Land kepada anak-anak khususnya di panti asuhan Mizan Amanah yang masih memerlukan uluran tangan.

"Ini adalah salah satu bentuk CSR MNC Land dan Next Hotel Yogyakarta untuk membantu yatim piatu yang ada di panti asuhan," kata dia di sela-sela Annual Meeting BMWCCI di Ballroom Next Hotel, Jumat, 25 November 2022.

Selain itu, kata dia, kehadiran komunitas mobil BMW terbesar di Indonesia di Next Hotel merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi MNC Land dan Next Hotel. Dengan begitu, BMWCCI secara tidak langsung memberikan kepercayaan kepada Next Hotel sebagai tempat diselenggarakannya acara tahunan para pecinta mobil Eropa ini.

"Kita sangat bangga juga bahwa mereka memilih Next Hotel Yogyakarta sebagai tempat Munas BMW club yang dihadiri anggota dari seluruh Indonesia. Kami dari Next Hotel sangat siap menjadi tuan rumah bagi mereka untuk menyelenggarakan Munas ini," terangnya.

Sementara itu, Presiden BMWCCI Dadan Drajat Marta Miharja mengatakan Annual Meeting yang berlangsung di Next Hotel ini merupakan ajang pembuka Bimmerfest BMWCCI yang akan berlangsung di tempat wisata Tebing Breksi pada Sabtu 26/11. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari BMWCCI.

"Ini merupakan agenda tahunan sebagai ajang silaturahmi (BMWCCI) dari seluruh daerah berkumpul menjadi satu. Jadi di Tebing Breksi adalah puncak acaranya," kata dia. Disamping itu, Dadan mengatakan selain sebagai ajang berkumpulnya anggota komunitas, pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan ini selalu menjadi kegiatan utama yang harus dilakukan. BACA JUGA:Â Park Hyatt Jakarta, Persembahan MNC Land dengan Standar Hotel Tertinggi "Alhamdulillah teman-teman BMWCCI itu tidak mengutamakan gaya-gayaan dalam kehidupan sosial. Tetapi kegiatan charity ini menjadi hal yang utama, menjadi salah satu agenda terdepan dalam setiap kegiatan," kata dia.