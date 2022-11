KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi dengan beberapa ekosistem ekonomi pariwisata kreatif untuk membantu korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Salah satunya yakni dengan melakukan charity mengumpulkan donasi untuk membeli sejumlah kebutuhan yang diperlukan oleh para korban gempa. Mulai dari tenda, terpal, selimut, makanan dan minuman, popok bayi, hingga obat-obatan dan vitamin.

BACA JUGA:Sandiaga: Kita Mendorong Kebaya Diakui UNESCO Sebagai Warisan Budaya Milik Indonesia

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekaf, Fadjar Hutomo, mengungkapkan, bahwa pascagempabumi di Cianjur tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Cianjur untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan para korban.

“Dari awal kejadian kita sudah berkoordinasi dengan dinas pariwisata yang ada di Cianjur, karena memang ternyata salah satunya kabupaten Cianjur ini Tim Manajemen Krisis Kepariwisataannya sudah aktif. Sehingga cukup tanggap lah,” ujar Fadjar dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, (28/11/2022).

BACA JUGA:Ajak Wisatawan Lestarikan Keindahan Pantai Pulau Dodola, Sandiaga: Selesaikan Sampah di Hulu!

“Nah, dari komunikasi kita selama tiga hingga lima hari pertama pasca kejadian dengan tim dari MKK Dispar Cianjur ini kita mendapatkan identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi terutama, yaitu tenda, kemudia terpal, selimut, makanan dan minuman, kemudian popok bayi, serta obat-obatan dan vitamin,” lanjutnya.

Sejauh ini, beberapa ekosistem ekonomi pariwisata kreatif yang telah berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk membantu korban gempa Cianjur diantaranya yakni Eiger, Pondok Indah Golf, Reddoorz, dan juga dari salah satu produsen ekraf lainnya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Solahuddin Uno lantas mengapresiasi langkah gotong royong yang dilakukan oleh beberapa ekosistem ekonomi pariwisata kreatif tersebut. Ia juga menyebut, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk terus mendukung kolaborasi kegiatan charity dari berbagai pihak dan sektor untuk membantu korban gempa Cianjur. “Mungkin saya sedikit ingin mengungkapkan harapan dan terimakasih kepada para donatur. Kebetulan pak Fajar juga besok akan ke lokasi, jadi nanti kita buka kesempatan bagi teman-teman jika seandainya nanti akan mengirimkan tim atau ada tambahan, jadi kita menghimbau semuanya untuk bisa mengulurkan tangan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur,” tutur Sandi. “Begitu juga kolaborasi dari sektor Pemerintah dan swasta dalam membantu saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk memulihkan kondisi dan bangkit dari bencana gempa di cianjur. Jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh maka berjalanlah bersama-sama, demikian pepatah dari Afrika,” tutupnya.