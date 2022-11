KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini terus gencar mendorong pembangunan destinasi wisata kebugaran dan kesehatan atau wellness and health tourism di Bali, melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Solahuddin Uno mengatakan, tak hanya sebatas memiliki potensi yang besar dari segi pariwisata, menurutnya Bali juga memiliki potensi wellness and health tourism yang sangat besar.

“Health tourism ini sangat besar potensinya, dan Bali sekarang diproyeksikan untuk menjadi destinasi unggulan untuk health tourism. Kami secara over all mempersiapkan destinasi pariwisata kesehatan dengan logo branding Indonesia health tourism,” ujar Sandi, dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (28/11/2022).

BACA JUGA:Sandiaga: Kita Mendorong Kebaya Diakui UNESCO Sebagai Warisan Budaya Milik Indonesia

“Di forum B20 rencana pengembangan Bali sebagai destinasi berbasis kesehatan telah disosialisasikan dengan beberapa unggulan. Dan Kemenparekraf terus berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, dan kementerian lembaga lainnya,” imbuhnya.

Sandi mengungkapkan, untuk merealisasikan wellness and health tourism di Bali, sejauh ini terdapat beberapa fasilitas kesehatan, termasuk beberapa rumah sakit di Bali yang akan dikembangkan.

BACA JUGA:Bantu Korban Gempa, Kemenparekraf Turunkan Tim Manejeman Krisis Kepariwisataan ke Cianjur

Bahkan, Indonesia berencana turut menggandeng institusi internasional dari beberapa negara yang memiliki bidang kesehatan yang maju, beberapa diantaranya yakni Mayo Clinic dan John Hopkins University.

“Ada beberapa fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit yang akan dikembangkan. Bekerja sama dengan institusi-institusi internasional dari beberapa negara yang sudah maju dari bidang kesehatannya, salah satunya yang sering disebut adalah Mayo Clinic dan John Hopkins University,” ungkapnya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Ia berharap, melalui kolaborasi tersebut, Indonesia, khususnya wellness and health tourism di Bali nantinya tak hanya bisa memberikan peluang layanan pariwisata yang memanjakan mata, namun juga layanan kesehatan yang lebih optimal. Baik itu untuk warga negara Indonesia, maupun warga negara asing yang tengah berlibur di Indonesia. Sandi juga menambahkan, Kemenkes sendiri berencana turut menggandeng dokter-dokter asal Indonesia yang tengah bertugas di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air dalam upaya mendukung program wellness and health tourism di Bali ini. “Beberapa terobosan-terobosan dari bapak Menteri Kesehatan, seperti mengajak Diaspora, khususnya dokter-dokter yang berasal dari Indonesia sedang berpraktek di luar negeri yang memiliki keilmuan yang tinggi untuk kembali ke Indonesia dan bisa juga memberikan kontribusi kepada pariwisata berbasis kesehatan di Indonesia,” tuturnya.