JAKARTA – Momen yang selalu ditunggu oleh seluruh pengunjung Central Park dan Neo Soho akhirnya kembali dihadirkan pada November dan Desember 2022 ini.

Dalam tema “The Great Christmas” Noel Season kali ini akan diselenggarakan secara meriah untuk menyambut kembali kehadiran Jakarta’s Most Iconic Giant Christmas Tree. Mulai 27 November 2022 - 8 Januari 2023, Central Park dan Neo Soho Mall akan terasa sangat memorable dan juga menggembirakan.

“Tahun ini akan menjadi tahun yang lebih spesial dibanding tahun sebelumnya karena pohon natal ikonik dari Central Park dan Neo Soho Mall dapat kami bangun dengan megah kembali. Beragam konten yang menarik dan juga menghibur bertemakan hangat dan ceria natal seperti christmas choir dan juga special performances dari musisi tanah air hingga program belanja yang baru dan juga dekorasi yang lebih variatif nan mengesankan,” ujar Silviyanti Dwi Aryati selaku Asst. Marcomm & Relations General Manager.

Semarak rangkaian acara akan diawali dengan prosesi penyalaan lampu pohon natal yang megah dalam The Light Up Ceremony Of Noel Season The Great Christmas di Tribeca Park di lengkapi dengan tampilan spesial Natal. Selama rangkaian acara Noel Season The Great Christmas para pengunjung dapat menyaksikan beragam pantulan cahaya indah dari The Iconic Giant Christmas Tree Show di malam hari dengan keindahan lampu-lampu yang disuguhkan.

Untuk menambah sukacita dan damai dalam menyambut Natal, setiap hari Sabtu di Central Park dan Minggu di Neo Soho sampai dengan hari Natal tiba, Holiday Music Gigs yang akan hadir di stage Laguna Atrium dan Neo Atrium untuk mengajak para pengunjung bernyanyi dan menyanyikan senandung Natal.

Mengisi sekaligus menceriakan momen libur anak sekolah, Central Park dan Neo Soho Mall juga mengadakan Meet & Greet dengan ketujuh maskot dari BT21 and PLAY LINE FRIENDS di Laguna Atrium dan juga Gingerbread House yang mendatangkan The Real Santa Claus di Neo Atrium yang tentu dapat menjadi pilihan destinasi liburan para pengunjung setia dengan buah hati tersayang.

Sebagai Jakarta’s Shopping Icon, kurang rasanya jika tidak kembali mengadakan program belanja yang ditunggu-tunggu. Christmas Shopping Marathon siap meramaikan Central Park dan Neo Soho Mall dengan beragam penawaran belanja dan menjadikan tenant-tenant Central Park dan Neo Soho Mall menjadi pilihan tempat berbelanja berbagai kebutuhan pada 17 dan 18 Desember 2022 yang juga terdiri dari program Festive Rewards, Cashback Deal, dan Grab The Gift.

Selain itu, Magical Garden Holiday Pop Up Market juga akan hadir pada tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 di sekitar area Tribeca Park untuk para pengunjung bersantai sambil menikmati makanan dan minuman kekinian dan akan menambah keseruan waktu bersama keluarga tercinta.

The Great Christmas Installations (27 November 2022 – 8 Januari 2023)

Intalasi dan juga dekorasi yang menarik merupakan salah satu daya tarik yang selalu Central Park dan Neo Soho Mall tonjolkan dalam menyambut sukacita Natal untuk para pengunjung setianya.

Mengabadikan momen kebersamaan sekarang sudah menjadi suatu tradisi dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang dalam merayakan suatu hal, untuk itu Central Park Mall tahun ini hadir dengan kemegahan dan juga kegembiraan layaknya sedang di dalam suatu pesta gatsby yang meriah penuh dengan kerlap kerlip.

Bertemakan The Great Chritsmas area ruang terbuka di Tribeca Park disulap menjadi taman kilau gemerlap lampu dipercantik pantulan sinar dari Iconic Giant Christmas Tree yang menjulang setinggi 38m. The Great Christmas Instalations ini tentu akan menjadi spot instagramable terbaik untuk para pengunjung berswafoto atau membuat konten sosial media yang dapat dinikmati mulai 27 November sampai dengan 8 Januari 2023.

The Light Up Ceremony Of Noel Season (27 November 2022)

Malam Noel Season The Great Christmas akan dibuka dengan prosesi penyalaan lampu LED yang memukau dari Iconic Giant Christmas Tree di Tribeca Park.

Cahaya berkilau nan indah dari pantulan laser & lighting show di ribuan steel flappers serta tarian dari Batavia Dancer akan mempercantik tampilan pohon natal ikonik yang cocok dijadikan tempat mengabadikan momen menyambut perayaan Natal tahun ini. The Light Up Ceremony Of Noel Season akan menjadi penanda bahwa Noel Season tahun ini sudah resmi diselenggarakan kembali.

The Iconic Giant Christmas Tree Show (27 November – 8 Januari 2023)

Setelah diawali oleh keindahan proses penyalaan lampu pada pohon Natal yang pernah mendapat penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai pohon natal tertinggi di Indonesia setinggi 38 meter, para pengujung Central Park dan Neo Soho Mall juga masih dapat menikmati pertunjukkan kilauan lampu cantik tersebut di Tribeca Park hingga 8 Januari 2023.

Dalam periode Noel Season “The Great Christmas” para pengunjung berkesempatan menikmati indahnya malam di Tribeca Park dengan keindahan damai Natal dan mengabadikan momen tersebut. Jadwal pertunjukan The Iconic Giant Christmas Tree ini dapat disaksikan 3 kali di setiap harinya pada pukul 19.00 WIB, 20.00 WIB, dan 21.00 WIB.

Holiday Music Gigs (3 – 25 Desember 2022)

Momen menyambut perayaan hari raya Natal akan semakin khidmat dengan kehadiran kelompok paduan suara yang menyanyikan kidung Natal di dalam acara Holiday Music Gigs. Laguna Atrium dan Neo Atrium akan dipenuhi dengan sajian nyanyian indah dari 3 - 25 Desember 2022 setiap hari Sabtu di Central Park Mall dan hari Minggu di Neo Soho Mall pada pukul 17.30 WIB hingga 18.30 WIB.

Holiday Town With – Bt21’s 5th Anniversary & Mini Arcade Of Play Line Friends (9 Desember 2022 – 8 Januari 2023)

Menceriakan liburan akhir tahun kali Central Park Mall secara khusus mendatangkan The 1st Apperance of BT21 Mascots in Indonesia yang telah ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Dengan dekorasi yang berwarna – warni nan menggemaskan, area Laguna Atrium akan diubah menjadi kota dimana karakter Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata. Cooky, dan Van dari BT21 dengan kawan-kawannya yaitu dari PLAY LINE FRIENDS Original Chacaracter yaitu Brown, Cony, Sally, dan Choco tinggal.

Para pengunjung dapat mengabadikan momen ini dan juga experience tour di dekorasi tersebut. Selain itu ke-tujuh maskot dari BT21 dan PLAY LINE FRIENDS juga akan hadir menyapa dan mengajak foto bersama dengan para pengunjung dalam Meet and Greet with BT21 Mascots mulai 19 sampai dengan 25 Desember 2022 pukul 14.00 WIB dan 16.00 WIB.

Noel Season The Great Christmas. (Foto: dok Central Park Mall)



Gingerbread House (9 Desember 2022 – 8 Januari 2023)

Perayaan Natal akan terasa semakin hangat dengan hadirnya Gingerbread House yang lucu dan menggemaskan di area Neo Atrium mulai 9 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023. Terlebih dengan akan hadirnya sang Santa Claus yang akan menyapa para pengunjung dalam program Meet The Santa di dalam dekorasi Gingerbread House.

Di Gingerbread House ini pun akan banyak aktivitas yang langsung dapat dinikmati oleh para pengunjung hingga tempat yang dapat dijadikan spot berfoto dan mengabadikan momen bersama orang tersayang di momen Natal tahun ini.

Meet The Santa (19 - 25 Desember 2022)

Masih dengan di tempat yang sama, para pengunjung dengan buah hati dapat berkunjung ke kediaman Santa Claus di dalam Gingerbread House lalu menyapa dan mendapatkan hadiah dari Santa Claus dalam program Santa Surprise Gift pada 19 sampai dengan 25 Desember 2022. Sang Santa Claus tentu akan selalu siap menyambut kehadiran para pengunjung mulai pukul 13.30 sampai dengan 20.30 WIB di Central Park dan Neo Soho Mall.

Christmas Shopping Marathon (17 & 18 Desember 2022)

Central Park dan Neo Soho Mall sebagai Jakarta’s Shopping Icon tentu tidak ketinggalan menyelenggarakan program belanja yang spektakuler. Potongan harga hingga 80% akan hadir di lebih dari 350 tenant di Central Park dan Neo Soho Mall.

Selain itu, dengan minimal pembelanjaan tertentu para pengunjung dapat mengikuti berbagai macam program belanja lainnya seperti Festive Rewards, Cashback Deals, dan Grab The Gift yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dalam menyambut momen Natal dan akhir tahun ini.

Tidak hanya itu, para pengunjung yang berbelanja akan dihibur oleh penampilan spesial dari artis kenamaan yang akan menghibur semangat para pengunjung sambil berbelanja untuk persiapan akhir tahun.

Magical Garden Holiday Pop Up Market (10 Desember 2022 – 1 Januari 2023)

Selain menyelenggarakan beragam hiburan, dekorasi dan juga penawaran belanja yang fantastis, Central Park berkolaborasi dengan Kokken juga akan menghadirkan Magical Garden Holiday Pop Up Market.

Beragam kuliner sajian khas Natal serta minuman dan makanan kekinian akan menemani para pengunjung setia untuk sekedar bersantai sambil mengudap cemilan di area taman Tribeca Park setelah lelah berbelanja kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Magical Garden Holiday Pop Up Market mulai beroperasi dari 10 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

(Wul)