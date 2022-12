REKOMENDASI 20 oleh-oleh khas Korea Sealatan. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang banyak dikunjungi para wisatawan.

Terlebih sejak trend Korean Waves yang mendunia. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki daya tarik tersendiri, seperti keindahan alam dan suasana kota yang moderen namun tetap ramah.

Bertandang ke Korea Setalan tentu tidak afdal jika tak membeli buah tangan. Berikut rekomendasi 20 oleh-oleh khas Korea Selatan.

20 Oleh-oleh Khas Korea Selatan

1. Skincare

Bisa dibilang Korea Selatan menjadi salah satu pelopor maraknya produk skincare yang kini beredar. Bahkan, sejumlah brand asal Korea Selatan kerap diserbu paraa konsumen.

Skincare bisa menjadi salah satu pilihan oleh-oleh yang bisa Anda beli saat bertandang ke Korea Selatan. Selain harganya bisa lebih murah, Anda juga bisa mendapatkan gratis sample yang cukup banyak.

2. Make up

Sama halnya dengan skincare, trend make up ala Korea Selatan juga tengah digandrungi. Karena itulah produk make up asal negara ini cukup banyak diminati. Produk make up asal Korea Selatan juga bisa Anda jadikan sebagai oleh-oleh.

3. Kimchi

Kimchi merupakan salah satu makanan khas Korea Selatan yang ikonik. Makanan ini terbuat dari berbagai macam sayuran (umumnya sawi putih, lobak, atau timun) yang difermentasi dengan bumbu tradisional.

4. Ginseng

Sayang sekali jika melewatkan rempah-rempah yang satu ini. Korea Selatan disebut negeri Gingseng karena produksi rempah-rempah yang satu ini sangat banyak dengan kualitas yang terbaik. Gingeng memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh.

5. Hangwa

Hangwa merupakan makanan ringan tradisional yang terbuat dari beras, gandum, biji-bijan, dan juga madu. Biasanya hangwa hadir dalam bentuk set yang terdiri dari berbagai macam jenis, seperti dasik, yakgwa, dan gangjeong.

6. Makgeolli

Minuman non halal yang satu ini kerap menjadi incaran para turis. Makgeolli merupakan minuman beralkohol khas Korea Selatan yang terbuat dari bahan dasar beras yang difermentasi.

7. Soju

Penggemar Drama Korea tentu tak asing dengan minuman yang satu ini. Soju merupakan minuman beralkohol dengan kadar sekitar 25%. Minuman ini memiliki banyak varian rasa. Sama halnya dengan makgeolli, soju merupakan minuman non halal.

8. Teh Omija Omija merupakan buah yang mirip berry-berryan dan pertama kali ditemukan di Pulau Jeju. Masyarakat Korea Selatan memanfaatkan buah kecil ini sebagai minuman yang dikenal dengan teh omija. 9. Tteok Anda tentu tak asing dengan makanan yang satu ini. Tteok merupakan kue beras yang biasanya digunakan untuk bahan dasar jajanan tteokbokki dengan cita rasa gurih, pedas, dan manis. 10. Rumput laut kering Masyarakat Korea Selatan kerap menggunakan rumput laut sebagai salah satu campuran makanan. Tak heran jika kualitas rumput laut di negara ini cukup baik. 11. Magnet kulkas Magnet kulkas dengan gambar khas Korea Selatan tentu menjadi salah satu pilihan oleh-oleh yang wajib Anda beli. Selain bisa menjadi kenang-kenangan, harganya pun relatif murah. 12. Pernak-pernik Kpop Pecinta Boy Grup atau Girl Grup Korea Selatan jangan lewatkan untuk mampir ke toko yang menjual pernak-pernik Kpop. Disini Anda bisa membeli berbagai macam barang yang berhubungan dengan idola Anda. 13. Figur hanbok Selain magnet kulkas, Anda juga bisa membeli figur hanbook yang menggemaskan ini. Figur hanbok ini cocok dijadikan pajangan. 14. Doenjang Doejang merupakan rempah-rempah khas Korea Selatan yang terbuat dari kedelai yang direbus dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Cita rasanya tentu khas dan cocok dijadikan oleh-oleh. 15. Snack Makanan ringan atau snack di negeri Gingseng juga terkenal lezat-lezat dan belum banyak tersedia di Indonesia. Snack khas Korea Selatan tentu bisa menjadi salah satu pilihan untuk dibawa pulang. 16. Sujeo Sujeo merupakan alat makan yang biasa digunakan oleh orang Korea. Biasanya dalam satu set sujeo terdiri dari sendok, garpu, dan sumpit berbahan stainles steel. 17. Buchae Kipas tradisional yang satu ini dulunya menjadi simbol seseorang telah meraih gelar sarjana. Bichae memiliki dua jenis bentuk, yakni lipat dan bulat. Keduanya memiliki lukisan pemandangan dan tulisan hangeul yang indah. 18. Bucheong Jika bagasi Anda masih longgar, Anda bisa membeli bucheong sebagai oleh-oleh. Bucheong merupakan guci keramik dengan motif klasik yang indah. 19. Dojang Benda mungil yang satu ini kerap digunakan untuk menyetempel surat atau dokumen, namun wisatawan biasanya membeli dojang untuk souvenir. Dojang sendiri biasanya terbuat dari kayu atau giok dengan tulisan hangeul. 20. Hanbok Pakaian tradisional yang satu ini tentu bisa Anda jadikan oleh-oleh. Hanbok memiliki warna-warna yang cantik dan menarik, seperti merah muda, hijau, biru, hingga oranye. Itulah 20 oleh-oleh khas Korea Selatan.